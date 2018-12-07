Главная героиня "Кавказской пленницы" рассказала о домогательствах Гайдая

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Несмотря на то, что Гайдай был женат, он оказывал знаки внимания Наталье Варлей

Наталья Варлей, которая сыграла главную героиню в знаменитой российской комедии "Кавказкая пленница", рассказала о неприятном инциденте, который произошел после празднования дня рождения Александра Демьяненко (Шурика). В тот вечер Гайдай пытался поцеловать девушку, не смотря на ее сопротивления. Об этом сообщила Варлей, передает Starhit.

По словам звезды, во время съемок "Кавказской пленницы" произошла неприятная история. После празднования дня рождения Александра Демьяненко, Леонид Гайдай вызвался проводить Варлей к готелю. Однако режиссер не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой, а пошел в комнату Натальи, попытавшись закрыть за собой дверь.

Актриса попросила Гайдая уйти, но тот противился и сдаваться не собирался. Поцелуя между ними так и не произошло, все старания Гайдая оказались тщетными, поскольку актриса вытолкнула его и заперлась в номере.

Казалось, что на следующий день о ситуации все забыли, однако вскоре Гайдай сообщил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню, объясняя все тем, что начинающих артисток зачастую озвучивают более опытные. В итоге на протяжении почти всего фильма героиня Варлей говорит голосом Надежды Румянцевой. Сама Наталья озвучила всего несколько реплик.

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Видео: РБК-Украина