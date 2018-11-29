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"Он нас домогался": еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальном насилии

STYLERПерсона    29.11.2018 - 15:08
"Он нас домогался": еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальном насилии
Фото: Люк Бессон (flickr.com/Gage Skidmore)

Для встреч режиссер использовал гостиничные номера

Пять женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах. Претензии приходят после публикации первой жалобы на изнасилование от бельгийско-голландской актрисы Санд Ван Рой, сообщает французский таблоид Mediapart.

Обвинения в адрес Люка Бессона называют эхом сексуальных скандалов продюсера Miramax Харви Вайнштейна. Его в 2016-2017 годах обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах более десятка женщин.

&quot;Он нас домогался&quot;: еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальном насилии

Фото: Люк Бессон (flickr.com/Gage Skidmore)

Бывшая ученица киношколы Бессона l'Ecole de la Cité утверждала, что первый раз подверглась сексуальному насилию со стороны Бессона в 2015 году, а также во время стажировки на втором курсе обучения. Позже она была нанята Бессоном для работы ассистентом над фильмом.

Женщина утверждает, что вынуждена была выносить нежелательные поцелуи и объятия. Пока эта пострадавшая - единственная из пяти женщин, которая обратилась в полицию.

О домогательствах со стороны Бессона рассказала театральный продюсер Карин Айземберт. По ее словам, режиссер проводил кастинг в комнате отеля, во время которого пытался ее изнасиловать.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во всем мире отмечается международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Напоминаем, в соцсети вспыхнул скандал, связанный с серьезными обвинениями киевской студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.

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