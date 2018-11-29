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"Він нас домагався": ще п'ять жінок звинуватили Люка Бессона в сексуальному насильстві

STYLERПерсона    29.11.2018 - 15:08
"Він нас домагався": ще п'ять жінок звинуватили Люка Бессона в сексуальному насильстві
Фото: Люк Бессон (flickr.com/Gage Skidmore)

Для зустрічей режисер використав готельні номери

П'ять жінок звинуватили французького режисера Люка Бессона в сексуальних домаганнях. Претензії приходять після публікації першої скарги на зґвалтування від бельгійсько-голландського актриси Санд Ван Рой, повідомляє французький таблоїд Mediapart.

Звинувачення на адресу Люка Бессона називають луною сексуальних скандалів продюсера Miramax Харві Вайнштейна. Його в 2016-2017 роках звинуватили у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях понад десятка жінок.

&quot;Він нас домагався&quot;: ще п'ять жінок звинуватили Люка Бессона в сексуальному насильстві

Фото: Люк Бессон (flickr.com/Gage Skidmore)

Колишня учениця кіношколи Бессона l'Ecole de la Cité стверджувала, що перший раз піддалася сексуальному насильству з боку Бессона в 2015 році, а також під час стажування на другому курсі навчання. Пізніше вона була найнята Бессоном для роботи асистентом над фільмом.

Жінка стверджує, що змушена була виносити небажані поцілунки і обійми. Поки ця постраждала - єдина з п'яти жінок, яка звернулася в поліцію.

Про домагання з боку Бессона розповіла театральний продюсер Карін Айземберт. За її словами, режисер проводив кастинг у кімнаті готелю, під час якого намагався її зґвалтувати.

Раніше повідомлялося, що 25 листопада у всьому світі відзначається міжнародний День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Нагадаємо, в соцмережі спалахнув скандал, пов'язаний із серйозними звинуваченнями київської студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченко.

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