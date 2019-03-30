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Вона знущається? Лобода в Росії поскаржилася на бідність

STYLERПерсони    30.03.2019 - 11:04
Вона знущається? Лобода в Росії поскаржилася на бідність
Лобода у "Вечірньому Урганті" розповіла про злиденне життя в Росії (колаж РБК-Україна)

Лобода у "Вечірньому Урганті" розповіла про злиденне життя після переїзду в Росію

Лобода у "Вечірньому Урганті" розповіла про злиденне життя в Росії, стверджуючи, що вона недостатньо заробляє. Опальна співачка поскаржилася на те, що не може дозволити собі купити золото і стверджує, що носить тільки дешеву біжутерію. Про це артистка з часткою іронії розповіла Івану Урганту в популярному російському шоу.

На питання про те, як йдуть справи у артистки, вона відповіла – "з Божою допомогою", додавши, що збирає гроші. Цікаво, що нещодавно Лободі заплатили 400 тисяч євро.

"Працюємо, на колечка збираємо", - зізналася артистка.

Лобода також прокоментувала свій зовнішній вигляд, сказавши, що не носить золото, більше подобається їй срібло і навіть біжутерія. Крім того, українська співачка поскаржилася, що їй ніхто не дарує діаманти. На питання Урганта про те, чи є у співачки власний літак, артистка скромно відповіла: "ще не заробила".

"Ні кілець, ні літаків, нічого", - відповіла Світлана Лобода.

Лобода у Вечірньому Урганте розповіла про злиденне життя в Росії (відео: youtube.com)

У коментарях до відео більшість фанатів артистки порахували, що у Лободи почалася "зіркова хвороба". Багато також розкритикували зовнішність виконавиці:

  • Єдине що я можу сказати про Лободу – ЧСВ.
  • Набридла вже ця Лабуда...занадто багато її стало, теж мені суперзірка...
  • Що вона з собою зробила? Один ботекс в обличчі.
  • Дуже страшна.
  • Її бджоли покусали?

Нагадаємо, що не так давно Світлана Лобода сильно підвищила свої гонорари. Якщо ще місяць тому виступ опальної артистки коштував приблизно 75 тис. євро, то зараз "виклик" співачки стане бажаючим аж в 100 тис. євро.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як Світлана Лобода відноситься до виборів президента України.

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