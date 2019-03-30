Она издевается? Лобода в России пожаловалась на бедность

Лобода в "Вечернем Урганте" рассказала о бедной жизни в России (коллаж РБК-Украина)

Лобода в "Вечернем Урганте" рассказала о бедной жизни после переезда в Россию

Лобода в "Вечернем Урганте" рассказала о бедной жизни в России, утверждая, что она недостаточно зарабатывает. Опальная певица пожаловалась на то, что не может позволить купить себе золото и утверждает, что носит только дешевую бижутерию. Об этом артистка с долей иронии рассказала Ивану Урганту в популярном российском шоу.

На вопрос о том, как идут дела у артистки, она ответила – "с Божьей помощью", добавив, что собирает деньги. Интересно, что недавно Лободе заплатили 400 тысяч евро.

"Работаем, на колечки собираем", - призналась артистка.

Лобода также прокомментировала свой внешний вид, сказав, что не носит золото, более предпочтительно ей серебро и даже бижутерия. Кроме того, украинская певица пожаловалась, что ей никто не дарит бриллианты. На вопрос Урганта о том, есть ли у певицы собственный самолет, артистка скромно ответила: "еще не заработала".

"Ни колец, ни самолетов, ничего", - ответила Светлана Лобода.

Лобода в Вечернем Урганте рассказала о бедной жизни в России (видео: youtube.com)

В комментариях к видео большинство фанатов артистки посчитали, что у Лободы началась "звездная болезнь". Многие также раскритиковали внешность исполнительницы:

Единственное что я могу сказать про Лободу – ЧСВ.

Надоела уже эта Лабуда...слишком много ее стало, тоже мне суперзвезда...

Что она с собой сделала? Один ботекс в лице.

Очень страшная.

Ее пчелы покусали?

Напомним, что не так давно Светлана Лобода сильно взвинтила свои гонорары. Если еще месяц назад выступление опальной артистки стоило примерно 75 тыс. евро, то сейчас "вызов" певицы встанет желающим аж в 100 тыс. евро.

Напомним, что ранее мы писали, как Светлана Лобода относится к выборам президента Украины.