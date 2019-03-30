Она издевается? Лобода в России пожаловалась на бедность

Лобода в "Вечернем Урганте" рассказала о бедной жизни после переезда в Россию
Лобода в "Вечернем Урганте" рассказала о бедной жизни в России, утверждая, что она недостаточно зарабатывает. Опальная певица пожаловалась на то, что не может позволить купить себе золото и утверждает, что носит только дешевую бижутерию. Об этом артистка с долей иронии рассказала Ивану Урганту в популярном российском шоу.
На вопрос о том, как идут дела у артистки, она ответила – "с Божьей помощью", добавив, что собирает деньги. Интересно, что недавно Лободе заплатили 400 тысяч евро.
"Работаем, на колечки собираем", - призналась артистка.
Лобода также прокомментировала свой внешний вид, сказав, что не носит золото, более предпочтительно ей серебро и даже бижутерия. Кроме того, украинская певица пожаловалась, что ей никто не дарит бриллианты. На вопрос Урганта о том, есть ли у певицы собственный самолет, артистка скромно ответила: "еще не заработала".
"Ни колец, ни самолетов, ничего", - ответила Светлана Лобода.
Лобода в Вечернем Урганте рассказала о бедной жизни в России (видео: youtube.com)
В комментариях к видео большинство фанатов артистки посчитали, что у Лободы началась "звездная болезнь". Многие также раскритиковали внешность исполнительницы:
Напомним, что не так давно Светлана Лобода сильно взвинтила свои гонорары. Если еще месяц назад выступление опальной артистки стоило примерно 75 тыс. евро, то сейчас "вызов" певицы встанет желающим аж в 100 тыс. евро.
Напомним, что ранее мы писали, как Светлана Лобода относится к выборам президента Украины.