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Лободе заплатили 400 тысяч евро: стало известно, за какую услугу

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 14:22
Лободе заплатили 400 тысяч евро: стало известно, за какую услугу
Светлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

У Лободы появились сказочно богатые поклонники в США

Светлана Лобода за один корпоратив в США получила примерно 400 тыс. евро. Об этом рассказала продюсер украинской певицы Нателла Крапивина в интервью Тине Канделаки.

Напомним, что в начале марта Лобода уехала в тур по городам Северной Америки. Со своим шоу SuperStar Светлана выступила в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Майами, Бостоне и Сан-Франциско.

В одном из этих мегаполисов Лободе сказочно подфартило, ведь ей удалось выступить на корпоративе у очень богатых людей. Причем за небольшой концерт артистка получила просто космическую сумму – ей заплатили почти полмиллиона евро!

Лободе заплатили 400 тысяч евро: стало известно, за какую услугу

Скриншот

"Самый большой гонорар, который заплатили Свете? Честно. Ну что? 200? 300? Больше? 400?" - спросила Канделаки у Нателлы.

На что продюсер Лободы ответила: "Где-то так".

Канделаки даже не поверила своим ушам.

"400 за корпоратив? Этот человек жив еще? Не сидит? Дай адрес! Какая вообще тема крутая. 400 тысяч евро Свете заплатила за корпоратив. Сейчас все артисты, которые были в Лос-Анджелесе, обзавидуются", - сказала Канделаки.

Лободе заплатили 400 тысяч евро: стало известно, за какую услугу

Скриншот

В целом Крапивина говорит, что в Соединенных Штатах "были клевые дни".

"Каждый город как увлекательная глава сногсшибательного бестселлера. Я люблю Америку как турист. Это страна, в которую только гостем. Тогда она ровно такая, какой ты ее себе придумал", - отметила продюсер Лободы.

Напомним, что не так давно Светлана Лобода сильно взвинтила свои гонорары. Если еще месяц назад выступление опальной артистки стоило примерно 75 тыс. евро, то сейчас "вызов" певицы встанет желающим аж в 100 тыс. евро.

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