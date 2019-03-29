ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лободі заплатили 400 тисяч євро: стало відомо, за яку послугу

STYLERПерсони    29.03.2019 - 14:22
Лободі заплатили 400 тисяч євро: стало відомо, за яку послугу
Світлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

У Лободи з'явилися казково багаті шанувальники в США

Світлана Лобода за один корпоратив в США отримала приблизно 400 тис. євро. Про це розповіла продюсер української співачки Нателла Крапівіна в інтерв'ю Тіні Канделакі.

Нагадаємо, що на початку березня Лобода поїхала в тур по містах Північної Америки. Зі своїм шоу SuperStar Світлана виступила в Торонто, Лос-Анджелесі, Чикаго, Нью-Йорку, Маямі, Бостоні і Сан-Франциско.

В одному з цих мегаполісів Лободі казково поталанило, адже їй вдалося виступити на корпоративі у дуже багатих людей. Причому за невеликий концерт артистка отримала просто космічну суму – їй заплатили майже півмільйона євро!

Лободі заплатили 400 тисяч євро: стало відомо, за яку послугу

Скріншот

"Найбільший гонорар, який заплатили Світлані? Чесно. Ну що? 200? 300? Більше? 400?" - запитала Канделакі у Нателли.

На що продюсер Лободи відповіла: "Десь так".

Канделакі навіть не повірила своїм вухам.

"400 за корпоратив? Цей чоловік живий ще? Не сидить? Дай адресу! Яка взагалі тема крута. 400 тисяч євро Свєті заплатила за корпоратив. Зараз всі артисти, які були в Лос-Анджелесі, заздрять", - сказала Канделакі.

Лободі заплатили 400 тисяч євро: стало відомо, за яку послугу

Скріншот

У цілому Крапівіна каже, що в Сполучених Штатах "були кльові дні".

"Кожне місто як захоплююча глава карколомного бестселера. Я люблю Америку як турист. Це країна, в яку лише гостем. Тоді вона рівно така, якою ти її собі придумав", - зазначила продюсер Лободи.

Нагадаємо, що не так давно Світлана Лобода сильно підвищила свої гонорари. Якщо ще місяць тому виступ опальної артистки коштував приблизно 75 тис. євро, то зараз "виклик" співачки стане бажаючим аж в 100 тис. євро.

Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ Крякнула і каркнула: Лобода шокувала фанів співом наживо
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Лобода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся