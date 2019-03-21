Печальная Лобода подверглась нападкам в Америке

Коллаж РБК-Украина

Лободу заподозрили в том, что она не хочет возвращаться в Россию

Светлана Лобода, которая недавно шокировала фанатов обнаженными прелестями, подверглась критике за фотографии из турне по Америке. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода на фото выглядит грустной и опечаленной. У нее отсутствует улыбка, глаза не блестят, а волосы, по словам поклонниц, выглядят не ухоженно.

"Жаль, что все проходит", - так подписала исполнительница свои фотографии.

В комментариях фанаты раскритиковали Светлану Лободу и даже предложили ей свою помощь. Также они заподозрили ее в том, что она не хочет возвращаться из Америки в Россию, несмотря на то, что там осталась ее маленькая дочка Тильда.

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Вы так не хотите возвращаться?", "Мне тоже Америка нравится, но только погостить!" - написали пользователи.

Некоторые фанаты отметили, что на концертах в Америке она была не на высоте и предположили, что это связано с ее настроением.

"И петь вы лучше станете, не сразу конечно. Может Вам помощь нужна?" – отметили поклонники.

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ее даже сравнили с певицей Валерией и сравнение было не в пользу Лободы.

"Смотрю на веки и Валерия перед глазами сразу. Одинаково красите. Хотя Валерия, конечно лучше во всем, один ее голос чего только стоит", - раскритиковали певицу фаны.

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, поклонники заинтересовались тем, что Светлана Лобода начала поднимать гонорары за свое выступления и это также может быть связано с ее плохим настроением.

"Читала, что Лобода может накануне концерта из-за плохого настроения вообще его отменить. Или гонорар поднять. Правда ли это?"- спросили у артистки.

Напомним, ранее мы писали о том, что поклонники шокированы безвкусицей Лободы.