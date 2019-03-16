Ну разве это красиво? Поклонники шокированы безвкусицей Лободы

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлану Лободу раскритиковали за странные фото

Светлана Лобода, которая любит шокировать провокационными поступками и снимками, опубликовала в соцсети Instagram фото, которое было весьма неоднозначно воспринято поклонниками.

"Спешу в LA", - лаконично подписала пост исполнительница, добавив в конце эмоджи - сердце.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Фанатам фото, где Лобода сидит в песках пустыни и надевает стильную брендовую обувь, показались странными и неуместными:

"Ну разве это красиво - выставлять такие фото?"

"Это просто ужас";

"Не очень";

"На шпильках по песку?";

"Стала высокомерной и неприятной";

"Мне не нравится";

"Какие-то странные снимки";

Напомним, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы.

Ранее Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

Ранее Светлана Лобода поделилась кадрами со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.