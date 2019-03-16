Ну разве это красиво? Поклонники шокированы безвкусицей Лободы

Светлану Лободу раскритиковали за странные фото
Светлана Лобода, которая любит шокировать провокационными поступками и снимками, опубликовала в соцсети Instagram фото, которое было весьма неоднозначно воспринято поклонниками.
"Спешу в LA", - лаконично подписала пост исполнительница, добавив в конце эмоджи - сердце.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фанатам фото, где Лобода сидит в песках пустыни и надевает стильную брендовую обувь, показались странными и неуместными:
"Ну разве это красиво - выставлять такие фото?"
"Это просто ужас";
"Не очень";
"На шпильках по песку?";
"Стала высокомерной и неприятной";
"Мне не нравится";
"Какие-то странные снимки";
Напомним, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы.
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