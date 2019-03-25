Выборы президента Украины: Лобода решила не заморачиваться

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода предпочла выборам президента Украины концерт в Лондоне

Выборы президента Украины 2019, которые пройдут 31 марта, похоже, не интересуют украинскую певицу Светлану Лободу. По крайней мере, такой вывод напрашивается с афиши ее выступлений в ближайшие дни. Так, именно на ближайшее воскресенье у Лободы запланирован концерт в Лондоне.

Отметим, что скандальная Светлана Лобода, хоть и живет сейчас в России, но является гражданкой Украины. Поэтому, чтобы проголосовать за кандидата на выборах, например, в Лондоне, певице необходимо было лично обратиться в Государственный реестр избирателей до 25 марта. Судя по тому, что артистка в Украине в последнее время замечена не была, она голосовать не по месту регистрации не намерена.

Гастрольный график Лободы

Но если каким-то образом Светлана сумела дойти к зданию Госреестра, предоставила паспорт, справку о рабочей командировке и написала заявление о просьбе временно изменить место голосования, то вполне возможно, что ее можно будет увидеть на участке в помещении Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, которое находится по адресу 60 Холланд Парк, Лондон W11 3SJ.

Напомним, что в 2009 году Лобода ездила с концертами по Украине в поддержку "Партии регионов" и агитировала голосовать за Виктора Януковича.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

А мать певицы Наталья Васильевна Лобода была депутатом Ирпенского горсовета от политической партии "Новые лица", основателей которой также связывают с "регионалами".

Отметим, что коллега Лободы по цеху Таисия Повалий намерена голосовать на выборах президента Украины. Более того, она уже выбрала для себя самого лучшего кандидата.