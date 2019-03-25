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Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися

STYLERПерсони    25.03.2019 - 13:44
Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода вирішила замість виборів президента України відвідати концерт в Лондоні

Вибори президента України 2019, які пройдуть 31 березня, схоже, не цікавлять українську співачку Світлану Лободу. Принаймні, такий висновок напрошується з афіші виступів в найближчі дні. Так, саме на найближчу неділю у Лободи запланований концерт в Лондоні.

Зазначимо, що скандальна Світлана Лобода, хоч і живе зараз в Росії, але є громадянкою України. Тому, щоб проголосувати за кандидата на виборах, наприклад, у Лондоні, співачці необхідно було особисто звернутися в Державний реєстр виборців до 25 березня. Судячи з того, що артистка в Україні останнім часом помічена не була, вона голосувати не за місцем реєстрації не має наміру.

Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися

Гастрольний графік Лободи

Але якщо якимось чином Світлана зуміла дійти до будівлі Держреєстру, надала паспорт, довідку про робоче відрядження і написала заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування, то цілком можливо, що її можна буде побачити на дільниці в приміщенні Посольства України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, яке знаходиться за адресою 60 Холланд Парк, Лондон W11 3SJ

Нагадаємо, що в 2009 році Лобода їздила з концертами по Україні в підтримку "Партії регіонів" і агітувала голосувати за Віктора Януковича.

Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

А мати співачки Наталія Василівна Лобода була депутатом Ірпінської міськради від політичної партії "Нові обличчя", засновників якої також пов'язують з "регіоналами".

Зазначимо, що колега Лободи по цеху Таїсія Повалій має намір голосувати на виборах президента України. Більш того, вона вже обрала для себе самого кращого кандидата.

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