Вона знущається? Лобода в Росії поскаржилася на бідність

Лобода у "Вечірньому Урганті" розповіла про злиденне життя після переїзду в Росію
Лобода у "Вечірньому Урганті" розповіла про злиденне життя в Росії, стверджуючи, що вона недостатньо заробляє. Опальна співачка поскаржилася на те, що не може дозволити собі купити золото і стверджує, що носить тільки дешеву біжутерію. Про це артистка з часткою іронії розповіла Івану Урганту в популярному російському шоу.
На питання про те, як йдуть справи у артистки, вона відповіла – "з Божою допомогою", додавши, що збирає гроші. Цікаво, що нещодавно Лободі заплатили 400 тисяч євро.
"Працюємо, на колечка збираємо", - зізналася артистка.
Лобода також прокоментувала свій зовнішній вигляд, сказавши, що не носить золото, більше подобається їй срібло і навіть біжутерія. Крім того, українська співачка поскаржилася, що їй ніхто не дарує діаманти. На питання Урганта про те, чи є у співачки власний літак, артистка скромно відповіла: "ще не заробила".
"Ні кілець, ні літаків, нічого", - відповіла Світлана Лобода.
Лобода у Вечірньому Урганте розповіла про злиденне життя в Росії (відео: youtube.com)
У коментарях до відео більшість фанатів артистки порахували, що у Лободи почалася "зіркова хвороба". Багато також розкритикували зовнішність виконавиці:
Нагадаємо, що не так давно Світлана Лобода сильно підвищила свої гонорари. Якщо ще місяць тому виступ опальної артистки коштував приблизно 75 тис. євро, то зараз "виклик" співачки стане бажаючим аж в 100 тис. євро.
Нагадаємо, що раніше ми писали, як Світлана Лобода відноситься до виборів президента України.