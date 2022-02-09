Такою Сашу Зарицьку мало хто пам'ятає. За вісім років від співачки залишилася "половина" (фото)

Олександра розповідала, що все життя була схильною до повноти, тому часто стикалася з булінгом від однолітків. Але усміхнена пухкенька дівчинка завжди могла знайти підтримку рідних і близьких – вона росла щасливою дитиною.

Олександра рідко ділиться дитячими фото (фото: instagram.com/kazka.band)

У 2014 році Зарицька прийшла сліпі прослуховування на Голос країни. Тоді вона потрапила в команду до Ані Лорак. У той період Саша виглядала так:

Скріншот (Youtube / Голос країни)

До слова, у Саші був досвід екстремального схуднення, про що вона розповіла в серпні минулого року в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Так, шість років тому дівчина скинула 25 кілограмів. Це сталося, коли Зарицька перебралася з Харкова до Одеси, на той момент їй було 23 роки. Але це схуднення було нездоровим - живучи з друзями на квартирі, дівчина практично нічого не їла, зате постійно гуляла і розважалася.

Скріншот (Youtube / Іспит)

У 2017 році Зарицька прийшла спробувати свої сили на Х-фактор-8 у складі гурту KAZKA. На той момент колектив вже співпрацював з продюсером Юрієм Нікітіним, але хотів голосно заявити про себе. З дуету гурт поступово перетворився на тріо.

У той період дівчина виглядала так:

Скріншот (Youtube / Х-фактор)

Під час участі в Нацвідборі на Євробачення у 2019 році Олександра обирала вбрання, що приховують фігуру, а талію виділяв широкими корсетними поясами:

Олександра носила вільні вбрання та виділяла талію широкими поясами й корсетними шнурівками (фото: instagram.com/kazka.band)

У 2019 році під своїми пляжними фото Саша зробила зізнання.

"Я довго ненавиділа ті, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла - іншою я ніколи не стану. Тож у мене є вибір - сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі", - зазначила бодіпозитивна дівчина.

Олександра завжди виступала за боідіпозів (фото: instagram.com/kazka.band)

Участь у Танцях з зірками 2021 посприяла крутому повороту в житті співачки. Саша почала тренуватися ще влітку, адже знала, що восени їй належить вийти на головний паркет країни. Дівчина старанно займалася в залі та стежила за харчуванням, але жорстких обмежень не вводила.

Кожен раз, виходячи на паркет, глядачі та судді завмирали, відмічаючи перевтілення співачки. Її вбрання ставали все сміливіше і відвертіше.

Олександра вражала на танцях майстерністю, працьовитістю і зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/kazka.band/instagram.com/tanci1plus1)

За пів року співачка схудла 35 кіло, і її просто не впізнати. Олександра уточнює, що розпрощалася із зайвою вагою тому, що стежить за своїм здоров'ям, і має намір і далі підтримувати здоровий спосіб життя. Вона виявилася від жирного, смаженого і мучного.

Зараз Саша танцює три рази на тиждень по 3-4 години. Вона відчуває себе відмінно і зупинятися не збирається, адже співачка хоче бути стрункою і красивою, але при цьому здоровою і повною сил енергії.

Після схуднення Олександру не впізнати (фото: instagram.com/kazka.band)