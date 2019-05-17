Кіркоров може очолити Євробачення: подробиці

Філіп Кіркоров може стати президентом Євробачення, якщо після виборів до Європарламенту 25 травня мандати отримає латвійська партія "Нова згода". Справа в тому, що вона офіційно висунула на посаду голови міжнародного пісенного конкурсу кандидатуру росіянина Вадима Манукяна - члена експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі РФ - який вже пообіцяв передати пост "королю російської поп-музики", передають росЗМІ.

Так російський громадський працівник відреагував на заяву скандальної української співачки Ані Лорак про те, що Кіркоров "ідеально" підійшов би на посаду президента Євробачення.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Манукян заявив, що солідарний з Лорак у цьому питанні, однак існує офіційна процедура, і розповів "Дні.ру" про внесення своєї кандидатури латвійської партією на цей пост.

"З першого дня мого висунення я кажу про те, що бачу своїм заступником тільки Філіпа Кіркорова, так як саме ця людина для мене є символом Євробачення не тільки в Росії, але і в світі", - заявив він.

При цьому Манукян готовий "заради спільної справи" поступитися пост президента Євробачення Кіркорову, якщо його кандидатуру затвердять після 25 травня.

Фото: Філіп Кіркоров (скріншот)

Раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив про готовність путінського емісара вести діалог з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Також він зізнався, що дуже сумує за україною, і в завуальованій формі визнав окупований Крим українським.

Також ми писали про те, що Вєрка Сердючка виступить у фіналі Євробачення 18 травня. Андрій Данилко вже прилетів в Ізраїль і був неприємно здивований тим, що публіка за кордоном не розуміє, що Вєрка Сердючка - це лише образ.

Нагадаємо, у гранд-фіналі конкурсу Євробачення 2019, який пройде 18 травня в Ізраїлі, виступлять представники 26 країн.