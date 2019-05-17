Киркоров может возглавить Евровидение: подробности

Филипп Киркоров может стать президентом Евровидения, если после выборов в Европарламент 25 мая мандаты получит латвийская партия "Новое согласие". Дело в том, что она официально выдвинула на пост главы международного песенного конкурса кандидатуру россиянина Вадима Манукяна - члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ - который уже пообещал уступить пост "королю российской поп-музыки", передают росСМИ.

Так он отреагировал на заявление скандальной украинской певицы Ани Лорак о том, что Киркоров "идеально" подошел бы на должность президента Евровидения.

Филипп Киркоров и Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Манукян заявил, что солидарен с Лорак в этом вопросе, однако существует официальная процедура, и рассказал "Дни.ру" о внесении свей кандидатуры латвийской партией на этот пост.

"С первого дня моего выдвижения я говорю о том, что вижу своим заместителем только Филиппа Киркорова, так как именно этот человек для меня является символом Евровидения не только в России, но и в мире", - заявил он.

При этом Манукян готов "ради общего дела" уступить пост президента Евровидения Киркорову, если его кандидатуру утвердят после 25 мая.

Фото: Филипп Киркоров (скриншот)

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров в интервью Ксении Собчак заявил о готовности в качестве путинского эмиссара вести диалог с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он признался, что очень скучает по Украине, и в завуалированной форме признал оккупированный Крым украинским.

Также мы писали о том, что Верка Сердючка выступит в финале Евровидения 18 мая. Андрей Данилко уже прилетел в Израиль и был неприятно удивлен тем, что публика за рубежом не понимает, что Верка Сердючка - это лишь образ.

Напомним, в гранд-финале конкурса Евровидение 2019, который пройдет 18 мая в Израиле, выступят представители 26 стран.