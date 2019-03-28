Крякнула і каркнула: Лобода шокувала фанів співом наживо

Лобода заспівала наживо і шокувала шанувальників (facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода знову засмутила своїх прихильників

Світлана Лобода показала, як вона співає наживо, і викликала подив у своїх підписників. Співачка опублікувала в Instagram відео, на якому вона начитує реп для своєї нової пісні.

Захриплий голос і скромні вокальні дані Світлани Лободи здивували шанувальників зірки, які з нетерпінням очікують на вихід її нового альбому.

Лобода заспівала наживо і шокувала шанувальників (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери виконавиці залишили багато розчарованих коментарів з питаннями: "Що ж це було?" і "Пощадіть мої вуха!".

"Лобуда і є Лобуда";

"Який жахливий кошмар... реально, я краще співаю..."

"Крякнути і каркнути можна одночасно, тільки якщо курнути";

"Нихр*насє вокал";

"Це типу вона співає? Сидить, щось балаболить, як акин - що бачу, то співаю, ще й рипить пошепки... Шепоче від втоми. Ржака просто";

"Дайте людині відпочити. Скоро так голос пропаде";

"Пощадіть мої вуха!"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лобода нарвалася на жорстоку критику через надмірно відверте фото. Шанувальники порівняли співачку з порноактрисою.

До речі, Лобода злила в мережу невдале фото, яке шокувало користувачів виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність непропорційною, а усмішка виглядає безглуздо через збільшені губи. Зазначимо, що любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.