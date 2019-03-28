ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крякнула і каркнула: Лобода шокувала фанів співом наживо

STYLERПерсони    28.03.2019 - 16:08
Крякнула і каркнула: Лобода шокувала фанів співом наживо
Лобода заспівала наживо і шокувала шанувальників (facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода знову засмутила своїх прихильників

Світлана Лобода показала, як вона співає наживо, і викликала подив у своїх підписників. Співачка опублікувала в Instagram відео, на якому вона начитує реп для своєї нової пісні.

Захриплий голос і скромні вокальні дані Світлани Лободи здивували шанувальників зірки, які з нетерпінням очікують на вихід її нового альбому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода заспівала наживо і шокувала шанувальників (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери виконавиці залишили багато розчарованих коментарів з питаннями: "Що ж це було?" і "Пощадіть мої вуха!".

"Лобуда і є Лобуда";

"Який жахливий кошмар... реально, я краще співаю..."

"Крякнути і каркнути можна одночасно, тільки якщо курнути";

"Нихр*насє вокал";

"Це типу вона співає? Сидить, щось балаболить, як акин - що бачу, то співаю, ще й рипить пошепки... Шепоче від втоми. Ржака просто";

"Дайте людині відпочити. Скоро так голос пропаде";

"Пощадіть мої вуха!"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лобода нарвалася на жорстоку критику через надмірно відверте фото. Шанувальники порівняли співачку з порноактрисою.

До речі, Лобода злила в мережу невдале фото, яке шокувало користувачів виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність непропорційною, а усмішка виглядає безглуздо через збільшені губи. Зазначимо, що любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.

Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися Розсекречені захмарні прибутки Лободи: ви будете вражені
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Лобода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся