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Крякнула и каркнула: Лобода шокировала фанов пением вживую

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 16:08
Крякнула и каркнула: Лобода шокировала фанов пением вживую
Лобода спела вживую и шокировала поклонников (facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода вновь расстроила своих поклонников

Светлана Лобода показала, как она поет вживую, и вызвала недоумение у своих подписчиков. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором она начитывает рэп для своей новой песни.

Охрипший голос и скромные вокальные данные Светланы Лободы обескуражили поклонников звезды, которые с нетерпением ожидают выход ее нового альбома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода спела вживую и шокировала поклонников (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры исполнительницы оставили множество разочарованных комментариев с вопросами: "Что же это было?" и "Пощадите мои уши!".

"Лобуда и есть Лобуда";

"Какой жуткий кошмар... реально, я лучше пою..."

"Крякнуть и каркнуть можно одновременно, только если курнуть";

"Нихр*насе вокал";

"Это типа она поет? Сидит, что-то балаболит, как акын - что вижу то пою, еще и скрипит шепотом... Шепчет от усталости. Ржака просто";

"Дайте человеку отдохнуть. Скоро так голос пропадет";

"Пощадите мои уши!"

Напомним, ранее мы писали о том, что Лобода нарвалась на жестокую критику из-за излишне откровенного фото. Поклонники сравнили певицу с порноактрисой.

К слову, Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей видом певицы. Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядит нелепо из-за увеличенных губ. Отметим, что любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.

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