"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Українці поспішили нагадати їй, як правильно пишеться назва столиці
Російська журналістка і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, яка нещодавно розлютила мережу своїми напівголими фотографіями, прибула в Київ. Про це вона повідомила у своєму Instagram - сториз, опублікувавши невелике відео, в якому показує поїздку по столиці.
Однак користувачі висміяли Ксенію Собчак за те, як вона написала привітання столиці України.
"Ну привіт, кіев", - таким підписом супроводила своє відео Собчак.
Скріншот (instagram.com/xenia_sobchak)
Помилка, яку вона допустила при написанні назві столиці, обурила користувачів соціальних мереж.
"Ну привіт, кіев", — написала Собчак у сториз. Це я цитую інфострічки. Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - написав на своїй сторінці в Twitter журналіст Роман Скрипін.
Скріншот поста (twitter.com/skrypin)
"Привіт, сапчаг!" - додали в коментарях і запропонували перевірити, як Ксенія Собчак знає історію.
Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)
Крім того, українці обурилися її приїздом, так як вона потрапила в базу сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Криму.
Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора.
А також розповідали про те, що Собчак офіційно прокоментувала розлучення.