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"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак епічно зганьбилася в столиці України

STYLERПерсона    17.01.2019 - 09:57
"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак епічно зганьбилася в столиці України
Колаж РБК-Україна

Українці поспішили нагадати їй, як правильно пишеться назва столиці

Російська журналістка і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, яка нещодавно розлютила мережу своїми напівголими фотографіями, прибула в Київ. Про це вона повідомила у своєму Instagram - сториз, опублікувавши невелике відео, в якому показує поїздку по столиці.

Однак користувачі висміяли Ксенію Собчак за те, як вона написала привітання столиці України.

"Ну привіт, кіев", - таким підписом супроводила своє відео Собчак.

&quot;Kyiv not Kiev, дуронько&quot;: Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Скріншот (instagram.com/xenia_sobchak)

Помилка, яку вона допустила при написанні назві столиці, обурила користувачів соціальних мереж.

"Ну привіт, кіев", — написала Собчак у сториз. Це я цитую інфострічки. Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - написав на своїй сторінці в Twitter журналіст Роман Скрипін.

&quot;Kyiv not Kiev, дуронько&quot;: Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Скріншот поста (twitter.com/skrypin)

"Привіт, сапчаг!" - додали в коментарях і запропонували перевірити, як Ксенія Собчак знає історію.

&quot;Kyiv not Kiev, дуронько&quot;: Собчак епічно зганьбилася в столиці України&quot;Kyiv not Kiev, дуронько&quot;: Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)

Крім того, українці обурилися її приїздом, так як вона потрапила в базу сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Криму.

&quot;Kyiv not Kiev, дуронько&quot;: Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора.

А також розповідали про те, що Собчак офіційно прокоментувала розлучення.

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