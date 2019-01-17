"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак епічно зганьбилася в столиці України

Колаж РБК-Україна

Українці поспішили нагадати їй, як правильно пишеться назва столиці

Російська журналістка і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, яка нещодавно розлютила мережу своїми напівголими фотографіями, прибула в Київ. Про це вона повідомила у своєму Instagram - сториз, опублікувавши невелике відео, в якому показує поїздку по столиці.

Однак користувачі висміяли Ксенію Собчак за те, як вона написала привітання столиці України.

"Ну привіт, кіев", - таким підписом супроводила своє відео Собчак.

Скріншот (instagram.com/xenia_sobchak)

Помилка, яку вона допустила при написанні назві столиці, обурила користувачів соціальних мереж.

"Ну привіт, кіев", — написала Собчак у сториз. Це я цитую інфострічки. Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - написав на своїй сторінці в Twitter журналіст Роман Скрипін.

Скріншот поста (twitter.com/skrypin)

"Привіт, сапчаг!" - додали в коментарях і запропонували перевірити, як Ксенія Собчак знає історію.

Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)

Крім того, українці обурилися її приїздом, так як вона потрапила в базу сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Криму.

Скріншот коментарів (twitter.com/skrypin)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора.

А також розповідали про те, що Собчак офіційно прокоментувала розлучення.