"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак эпично опозорилась в столице Украины

Коллаж РБК-Украина

Украинцы поспешили напомнить ей, как правильно пишется название столицы

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая недавно разозлила сеть своими полуголыми фотографиями, прибыла в Киев. Об этом она сообщила в своем Instagram- сториз, опубликовав небольшое видео, в котором показывает поездку по столице.

Однако пользователи высмеяли Ксению Собчак за то, как она написала приветствие столице Украины.

"Ну привет, кiев", - такой подписью сопроводила свое видео Собчак.

Скриншот (instagram.com/xenia_sobchak)

Ошибка, которую она допустила в написание названии столицы, возмутила пользователей социальных сетей.

"Ну привет, кiев", — написала Собчак в сториз. Це я цитую інфострічки. Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - написал на своей странице в Twitter журналист Роман Скрипин.

Скриншот поста (twitter.com/skrypin)

"Привет, сапчаг!" - добавили в комментариях и предложили проверить, как Ксения Собчак знает историю.

Скриншот комментариев (twitter.com/skrypin)

Кроме того, украинцы возмутились ее приездом, так как она попала в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма.

Скриншот комментариев (twitter.com/skrypin)

Напомним, ранее мы писали о том, что Собчак показала фото в купальнике цвета украинского флага.

А также рассказывали о том, что Собчак официально прокомментировала развод.