"Kyiv not Kiev, дуронько": Собчак эпично опозорилась в столице Украины

Украинцы поспешили напомнить ей, как правильно пишется название столицы
Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая недавно разозлила сеть своими полуголыми фотографиями, прибыла в Киев. Об этом она сообщила в своем Instagram- сториз, опубликовав небольшое видео, в котором показывает поездку по столице.
Однако пользователи высмеяли Ксению Собчак за то, как она написала приветствие столице Украины.
"Ну привет, кiев", - такой подписью сопроводила свое видео Собчак.
Скриншот (instagram.com/xenia_sobchak)
Ошибка, которую она допустила в написание названии столицы, возмутила пользователей социальных сетей.
"Ну привет, кiев", — написала Собчак в сториз. Це я цитую інфострічки. Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає, як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - написал на своей странице в Twitter журналист Роман Скрипин.
Скриншот поста (twitter.com/skrypin)
"Привет, сапчаг!" - добавили в комментариях и предложили проверить, как Ксения Собчак знает историю.
Скриншот комментариев (twitter.com/skrypin)
Кроме того, украинцы возмутились ее приездом, так как она попала в базу сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма.
Скриншот комментариев (twitter.com/skrypin)
Напомним, ранее мы писали о том, что Собчак показала фото в купальнике цвета украинского флага.
А также рассказывали о том, что Собчак официально прокомментировала развод.