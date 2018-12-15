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"Ліберальний фюрер": Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ

STYLERПерсона    15.12.2018 - 17:40
"Ліберальний фюрер": Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ
Фото: (navalny.feldman.photo)

Навальний написав, що Путін винен у "розколі" РПЦ

Відомий російський політик Олексій Навальний, який виступає в якості опозиції до чинної влади РФ оскандалився з заявою про Об'єднавчий собор Української Православної церкви. Критику заяви російського опозиціонера, опублікованого в соціальній мережі Twitter, висловили українські політичні блогери та активісти в Facebook.

"Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор в Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини "живих" парафій. Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін - ворог російського світу", — написав Олексій Навальний.

&quot;Ліберальний фюрер&quot;: Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ

Скріншот поста облікового запису twitter.com/navalny

Одним з перших прокоментував скандальну заяву Аркадій Бабченко, творець "Журналістика без посередників" у своєму Facebook.

"Читайте, українці, читайте. Всі, хто бекає про те, що "не всі там такі". Це їх майбутній ліберальний фюрер. Новій прекрасній Росії майбутнього. Для якого ви - просто розкольники. Живі парафії РПЦ. Дустом. Тільки дустом. Без розмов. Стіну. Рів. Крокодилів. Кулеметні вишки. Галоперідол. Рейх буде кришталево чистим. За що ви нас так не любите...", — написав він.

&quot;Ліберальний фюрер&quot;: Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ

Скріншот поста облікового запису facebook.com/babchenkoa

До коментаторів приєднався політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч , який різко прокоментував ставлення суспільства до опозиціонера. Про це він написав у Facebook.

"Тут тільки одне питання: Навальний - це у*бокчи виродок? Чи просто чергова русскомірська свиня, на яку українському давно пора перестати надр*чувать?", — пише Лєліч.

&quot;Ліберальний фюрер&quot;: Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ

Скріншот поста облікового запису facebook.com/milan.lelich

Свою точку зору також висловив український активіст Олександр Іванов у своєму Facebook.

"Не так страшні російські імперіалісти як російські ліберали, перефразовуючи Петлюру", — пише активіст.

&quot;Ліберальний фюрер&quot;: Навальний оскандалився з заявою про собор УПЦ

Скріншот поста облікового запису facebook.com/oleknsandr.ivanov

Нагадаємо, що раніше ми показували яскраві фото з Об'єднавчого собору.

Стати свідками цієї справді історичної події стануть тисячі українців з різних регіонів України, які зібралися на Софійській площі столиці.

Ну, а ті, хто не зміг потрапити на собор, активно коментують подію в мережі.

Об'єднавчий собор: головне Обрано предстоятеля нової української церкви
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