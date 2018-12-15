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"Мы еще не осознали": украинцы в восторге от Объединительного собора

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 13:19
"Мы еще не осознали": украинцы в восторге от Объединительного собора
Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети активно комментируют историческое событие

В Киеве проходит Объединительный собор. На нем выберут главу новой украинской церкви. 

Стать свидетелями этого исторического события хотят тысячи украинцев из разных регионов страны, которые собрались на Софийской площади столицы. А те, кто не смог попасть на собор, активно комментируют событие в сети.

"Думаю, что это прекрасно", - написал в Facebook Василий Сорока.

Светлана Рычагова подчеркнула, что "давно пора объединяться!".

&quot;Мы еще не осознали&quot;: украинцы в восторге от Объединительного собора

Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

"Это великое событие! Украинская церковь уходит из сферы РПЦ ФСБ", - отметил Руслан Валко.

А вот Нина Светличная считает, что украинцы "еще не осознали, свидетелями какого события стали". 

"Историческое событие в жизни страны и православного мира. Слава Богу, что это произошло! Дай Бог, все состоится. Богородица Оранта в Святой Софии, благослови и сохрани детей своих", - написала она.

&quot;Мы еще не осознали&quot;: украинцы в восторге от Объединительного собора

Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

"Пусть Господь помогает! Слава Украине!" - написала Оксана Андрусишин.

"Какая красота! Божественная!" - подметил Тарас Кузив.

&quot;Мы еще не осознали&quot;: украинцы в восторге от Объединительного собора

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Что происходит возле Софии Киевской сейчас - смотрите в материале Styler. 

Ранее мы собрали интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкови.

Видео: РБК-Украина

Объединительный собор: главное Онлайн-трансляция Объединительного собора УПЦ в Киеве (видео)
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