"Мы еще не осознали": украинцы в восторге от Объединительного собора

Пользователи сети активно комментируют историческое событие
В Киеве проходит Объединительный собор. На нем выберут главу новой украинской церкви.
Стать свидетелями этого исторического события хотят тысячи украинцев из разных регионов страны, которые собрались на Софийской площади столицы. А те, кто не смог попасть на собор, активно комментируют событие в сети.
"Думаю, что это прекрасно", - написал в Facebook Василий Сорока.
Светлана Рычагова подчеркнула, что "давно пора объединяться!".
Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)
"Это великое событие! Украинская церковь уходит из сферы РПЦ ФСБ", - отметил Руслан Валко.
А вот Нина Светличная считает, что украинцы "еще не осознали, свидетелями какого события стали".
"Историческое событие в жизни страны и православного мира. Слава Богу, что это произошло! Дай Бог, все состоится. Богородица Оранта в Святой Софии, благослови и сохрани детей своих", - написала она.
Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)
"Пусть Господь помогает! Слава Украине!" - написала Оксана Андрусишин.
"Какая красота! Божественная!" - подметил Тарас Кузив.
Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
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Видео: РБК-Украина