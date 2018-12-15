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"Ми ще не усвідомили": українці в захваті від Об'єднавчого собору

STYLERЖиття    15.12.2018 - 13:19
"Ми ще не усвідомили": українці в захваті від Об'єднавчого собору
Об'єднавчий собор у Києві (фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі активно коментують історичну подію

У Києві проходить Об'єднавчий собор. На ньому оберуть главу нової української церкви.

Стати свідками цієї історичної події хочуть тисячі українців з різних регіонів країни, які зібралися на Софійській площі столиці. А ті, хто не зміг потрапити на собор, активно коментують подію в мережі.

"Думаю, що це прекрасно", - написав у Facebook Василь Сорока.

Світлана Ричагова підкреслила, що "давно пора об'єднуватися!".

&quot;Ми ще не усвідомили&quot;: українці в захваті від Об'єднавчого собору

Об'єднавчий собор у Києві (фото: РБК-Україна)

"Це велика подія! Українська церква йде зі сфери РПЦ ФСБ", - зазначив Руслан Валко.

А ось Ніна Світлична вважає, що українці "ще не усвідомили, свідками якої події стали".

"Історична подія в житті країни і православного світу. Слава Богу, що це сталося! Дай Бог, все відбудеться. Богородиця Оранта у Святій Софії, благослови і борони дітей своїх", - написала вона.

&quot;Ми ще не усвідомили&quot;: українці в захваті від Об'єднавчого собору

Об'єднавчий собор у Києві (фото: РБК-Україна)

"Хай Господь допомагає! Слава Україні!" - написала Оксана Андрусишин.

"Яка краса! Божественна!" - зауважив Тарас Кузів.

&quot;Ми ще не усвідомили&quot;: українці в захваті від Об'єднавчого собору

Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Що відбувається біля Софії Київської зараз - дивіться у матеріалі Styler.

Раніше ми зібрали цікаві факти про митрополита Епіфанія, який також претендує на пост глави нової української церкви.

Відео: РБК-Україна

Об'єднавчий собор: головне Онлайн-трансляція Об'єднавчого собору УПЦ в Києві (відео)
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