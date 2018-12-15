"Ми ще не усвідомили": українці в захваті від Об'єднавчого собору

Користувачі мережі активно коментують історичну подію
У Києві проходить Об'єднавчий собор. На ньому оберуть главу нової української церкви.
Стати свідками цієї історичної події хочуть тисячі українців з різних регіонів країни, які зібралися на Софійській площі столиці. А ті, хто не зміг потрапити на собор, активно коментують подію в мережі.
"Думаю, що це прекрасно", - написав у Facebook Василь Сорока.
Світлана Ричагова підкреслила, що "давно пора об'єднуватися!".
Об'єднавчий собор у Києві (фото: РБК-Україна)
"Це велика подія! Українська церква йде зі сфери РПЦ ФСБ", - зазначив Руслан Валко.
А ось Ніна Світлична вважає, що українці "ще не усвідомили, свідками якої події стали".
"Історична подія в житті країни і православного світу. Слава Богу, що це сталося! Дай Бог, все відбудеться. Богородиця Оранта у Святій Софії, благослови і борони дітей своїх", - написала вона.
Об'єднавчий собор у Києві (фото: РБК-Україна)
"Хай Господь допомагає! Слава Україні!" - написала Оксана Андрусишин.
"Яка краса! Божественна!" - зауважив Тарас Кузів.
Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)
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Відео: РБК-Україна