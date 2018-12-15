ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Историческое событие: яркие фото с Объединительного собора

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 16:25
Историческое событие: яркие фото с Объединительного собора
Объединительный собор в Киеве 15 декабря (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Мы решили передать вам атмосферу, которая царит на Софийской площади

15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, на котором выберут главу новой украинской автокефальной православной церкви. 

Стать свидетелями этого воистину исторического события станут тысячи украинцев из разных регионов Украины, которые собрались на Софийской площади столицы.

Ну, а те, кто не смог попасть на собор, активно комментируют событие в сети.

Мы подготовили для вас подборку самых ярких фотографий с Объединительного собора.

 

Объединительный собор в Киеве 15 декабря (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что действующий глава УПЦ КП - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет пришел на Собор в новом головном уборе - он сменил свой белый "патриарший" куколь на митрополичий клобук. Что это значит - читайте в нашем материале.

Ранее мы собрали интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкови.

Видео: РБК-Украина

Объединительный собор: главное "Мы еще не осознали": украинцы в восторге от Объединительного собора
Новости Украины Украинская платформа "Собор"ТомосОбъединительный собор
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь