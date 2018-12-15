Историческое событие: яркие фото с Объединительного собора

Объединительный собор в Киеве 15 декабря (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Мы решили передать вам атмосферу, которая царит на Софийской площади

15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, на котором выберут главу новой украинской автокефальной православной церкви.

Стать свидетелями этого воистину исторического события станут тысячи украинцев из разных регионов Украины, которые собрались на Софийской площади столицы.

Ну, а те, кто не смог попасть на собор, активно комментируют событие в сети.

Мы подготовили для вас подборку самых ярких фотографий с Объединительного собора.

Объединительный собор в Киеве 15 декабря (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что действующий глава УПЦ КП - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет пришел на Собор в новом головном уборе - он сменил свой белый "патриарший" куколь на митрополичий клобук. Что это значит - читайте в нашем материале.

Ранее мы собрали интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкови.

Видео: РБК-Украина