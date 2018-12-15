Історична подія: яскраві фото з Об'єднавчого собору

Об'єднавчий собор у Києві 15 грудня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Ми вирішили передати атмосферу, яка панує на Софійській площі

15 грудня в Києві проходить Об'єднавчий собор, на якому оберуть главу нової української автокефальної православної церкви.

Стати свідками цієї справді історичної події стануть тисячі українців з різних регіонів України, які зібралися на Софійській площі столиці.

Ну, а ті, хто не зміг потрапити на собор, активно коментують подію в мережі.

Ми підготували для вас підбірку найяскравіших фотографій з Об'єднавчого собору.

Об'єднавчий собор у Києві 15 грудня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Нагадаємо, що чинний глава УПЦ КП - Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прийшов на Собор в новому головному уборі - він змінив свій білий "патріарший" кукіль на митрополичий клобук. Що це значить - читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми зібрали цікаві факти про митрополита Епіфанія, який також претендує на пост глави нової української церкви.

Відео: РБК-Україна