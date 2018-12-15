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"Либеральный фюрер": Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ

STYLERПерсона    15.12.2018 - 17:40
"Либеральный фюрер": Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ
Фото: (navalny.feldman.photo)

Навальный написал, что Путин виноват в "расколе" РПЦ

Известный российский политик Алексей Навальный, который выступает в качестве оппозиции действующей власти РФ оскандалился с заявлением об Объединительном соборе Украинской Православной церкви. Критику заявления российского оппозиционера, опубликованного в социальной сети Twitter, выразили украинские политические блогеры и активисты в Facebook.

"Сегодня произойдет событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов. То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира", — написал Алексей Навальный.

&quot;Либеральный фюрер&quot;: Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ

Скриншот поста аккаунта twitter.com/navalny

Одним из первых прокомментировал скандальное заявление Аркадий Бабченко, создатель "Журналистика без посредников" в своем Facebook.

"Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все там такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы - просто раскольники. Живые приходы РПЦ. Дустом. Только дустом. Без разговоров. Стену. Ров. Крокодилов. Пулеметные вышки. Галоперидол. Рейх будет кристально чистым. За что вы нас так не любите...", — написал он.

&quot;Либеральный фюрер&quot;: Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ

Скриншот поста аккаунта facebook.com/babchenkoa

К комментаторам присоединился политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич , который резко прокомментировал отношение общества к оппозиционеру. Об этом он написал в Facebook.

"Здесь только один вопрос: Навальный - это у*бок или урод? Просто очередная русскомирская свинья, на которую украинском давно пора перестать надр*чивать?", — пишет Лелич.

&quot;Либеральный фюрер&quot;: Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ

Скриншот поста аккаунта facebook.com/milan.lelich

Свою точку зрения также выразил украинский активист Александр Иванов в своем Facebook.

"Не так страшны русские империалисты как российские "либералы", перефразируя Петлюру", — пишет активист.

&quot;Либеральный фюрер&quot;: Навальный оскандалился с заявлением о соборе УПЦ

Скриншот поста аккаунта facebook.com/oleknsandr.ivanov

Напомним, что ранее мы показывали яркие фото с Объединительного собора.

Стать свидетелями этого воистину исторического события станут тысячи украинцев из разных регионов Украины, которые собрались на Софийской площади столицы.

Ну, а те, кто не смог попасть на собор, активно комментируют событие в сети.

Объединительный собор: главное Избран предстоятель новой украинской церкви
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