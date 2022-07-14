Ліна Костенко вийшла у світ, щоб отримати Орден Почесного легіону (відео)

На церемонії вручення нагороди у посольстві Франції у Києві високі гості також влаштували невелику фотосесію.

Орден Почесного легіону присуджується президентом Франції за військові чи громадянські заслуги.

Свій Лицарський орден Ліна Костенко присвятила українським воїнам, котрі захищають батьківщину від російських окупантів.

На заході також був присутній мер столиці Віталій Кличко, який із захопленням висловився про зустріч із поетесою.

Ліну Костенко нагороджено Орден Почесного легіону 14 липня (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Для мене Ліна Василівна - уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи і обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук. Це дуже важливо!" - зазначає градоначальник.

Кличко також процитував рядки твору Костенка: "Немає часу на поразку".

Відео, як людині-легенді, Ліні Васильєвні вручали нагороду в посольстві, опублікувала в мережі журналістка Мирослава Барчук, і ролик можна подивитися за цим посиланням..

Ліна Костенко стала кавалером Орден Почесного легіону (фото: t.me/l_v_kostenko)

Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві, Київська область. З молодості брала активну участь у дисидентському русі. Вона відома як людина з беззаперечним моральним авторитетом та борець за правду.

Вона підписувала в 1965 році лист-протест проти арештів української інтелігенції. У 1966 році під час львівського судилища над братами Горинями кинула їм квіти. Згодом написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті "Літературна Україна" й робила безліч інших учинків, які засвідчували її активну громадянську позицію.

Ліна Костенко (фото: УНІАН)

Ліна Костенко - лауреатка Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), Премії Петрарки (1994), нагороджена медаллю Святого Володимира, Почесною відзнакою Президента України (2000). У 2000 році стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги і нагороджена Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у березні 2000 року.

З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції "Другий фронт АТО". Ліна Костенко передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки.