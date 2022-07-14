Лина Костенко вышла в свет, чтобы получить Орден Почетного легиона (видео)

На церемонии вручения награды в посольстве Франции в Киеве высокие гости также устроили небольшую фотосессию.

Орден Почетного легиона присуждается президентом Франции за военные или гражданские заслуги.

Свой Рыцарский орден Лина Костенко посвятила украинским воинам, защищающим родину от российских оккупантов.

На мероприятии также присутствовал мэр столицы Виталий Кличко, который с восхищением высказался о встрече с поэтессой.

Лина Костенко награждена Орден Почетного легиона 14 июля (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Для меня Лина Васильевна - олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, никогда не ломавшийся под время и обстоятельства, не изменял своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляло украинцев бороться за свободу и никогда не опускать рук. Это очень важно!" - отмечает градоначальник.

Кличко также процитировал строки произведения Костенко: "Нет времени на поражение".

Видео, как человеку-легенде, Лине Васильевне вручали награду в посольстве, опубликовала в сети журналистка Мирослава Барчук, и ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Лина Костенко стала кавалером Орден Почетного легиона (фото: t.me/l_v_kostenko)

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве, Киевская область. С молодости активно участвовала в диссидентском движении. Она известна как человек с непререкаемым моральным авторитетом и борец за правду.

В 1965 году она подписывала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина" и делала множество других поступков, которые удостоверяли ее активную гражданскую позицию.

Лина Костенко (фото: УНИАН)

Лина Костенко - лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989), Премії Петрарки (1994), награждена медалью Святого Владимира, Почетным отличием Президента Украины (2000). В 2000 году стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги и награждена Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.

С начала войны на востоке Украины писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО". Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.