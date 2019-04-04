MARUV заспівала для багатія-українофоба перед шоу в Києві (відео)

Анна Корсун виступила на концерті на честь 50-річчя Йосипа Пригожина
MARUV потрапила у новий скандал. Українська співачка Анна Корсун незадовго до свого концерту в Києві заспівала на ювілеї відомого російського продюсера Йосипа Пригожина. Відео з її виступу опублікувала в Instagram жінка іменініка Валерія.
Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019, яка відмовилася від участі у престижному міжнародному конкурсі, виконала на 50-му дні народження метра російського шоу-бізнесу свій хіт Drunk Groove.
Крім українки, на сцені московського Hyatt Regency у готелі Petrovsky Park виступали відомі російські артисти.
Нагадаємо, що Пригожин відомий своєю підтримкою російської агресії проти України. У березні 2014 року він підписав звернення, в якому деякі діячі культури РФ "благословляли" Володимира Путіна на окупацію Криму.
У серпні 2015 року СБУ внесла Пригожина до "чорного списку" людей, які створюють загрозу національній безпеці України.
У 2018-му бізнесмен був довіреною особою Путіна на президентських виборах на четвертий термін.
Відео: instagram.com/valeriya_iosif_live
2 квітня автору книги "Політика - вершина шоу-бізнесу" виповнилося 50 років. З цього приводу він влаштував масштабний корпоратив, на якому також виступала і MARUV, яка веде активну концертну діяльність в РФ.
Співачка була у рожевій перуці, окулярах та зеленому піджаку.
Вже сьогодні, 4 квітня, вона виступить на іншому дні народження - у рамках святкового концерту Радіо NRJ Birthday Party. Разом з MARUV на шоу будуть також артисти Настя Каменських, гурт KAZKA, Melovin та інші.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Зазначимо, що нещодавно MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Анна Корсун побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. Чергова поїздка співачки до Москви шокувала і розлютила українців.
Як повідомлялося раніше, MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва наприкінці березня.
Нагадаємо, що MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням і через це багато людей розкритикували співачку за зайву наполегливість, написавши, що вона "лізе через кватирку", раз її не пустили в двері.