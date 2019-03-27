У Меган Маркл нове прізвисько: як називають герцогиню

Меган Маркл отримала нове не дуже приємне прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню Сассекську не дуже приємно - "Me-gain", пише західний таблоїд Daily Mail.

Справа в тому, що у перекладі "Me-gain" означає "Я отримую". Таке прізвисько герцогині дали за зайву вимогливість і нетерплячість. Відзначається, що Меган Маркл здатна довести до сліз робочий персонал і розбудити їх о п'ятій ранку з робочими питаннями.

Таблоїд зазначає, що нова інформація про відносини Макрл і персоналу з'явилася через кілька тижнів після звільнення її особистого асистента.

Раніше їй вже давали прізвисько, наприклад "Складна герцогиня", нагадує Daily Mail. Тоді Кенсінгтонський палац відмовився від коментарів.

Меган Маркл дали нове прізвисько (фото: GettyImages)

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружувався з Меган.

Раніше ми писали про те, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі, яка зовсім скоро з'явиться на світ, не буде носити прізвище своїх батьків, а отримає прізвище, похідне від титулу герцогів.