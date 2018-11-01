У Москві побили зірку серіалу "Бідна Настя"

Фото: Колаж РБК-Україна

Актора вдарили в голову через те, що він зробив зауваження курцям

Знаменитого російського актора Даніїла Страхова побили в Москві. На зірку з "Бідної Насті" напали після того, як він зробив зауваження курцям під його вікнами. Про це інформує телеграм-канал "Мутко проти",

Повідомляється, що дим від сигарет піднявся в його квартиру. 42-річний Страхів не витримав і спустився зробити зауваження молодим людям. Між ними виник конфлікт, під час якого актора кілька разів вдарили в голову.

У повідомленні зазначено: "Кілька шанованих людей довго курили під вікнами Страхова, задиміли всю квартиру, чим вивели його із себе. Страхів спустився вниз, щоб особисто зробити зауваження хлопцям, але все пішло не за потрібним йому сценарієм".

"Боротьба за ЗСЖ швидко перейшла в партер, і все закінчилося кількома ударами в голову. Напинавши Страхову, курці, важко дихаючи, втекли. А здоровий Страхів, оговтавшись, пішов у поліцію і лікарню", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Данило Страхов став широко відомий завдяки ролі барона Володимира Корфа в серіалі "Бідна Настя". Також він зіграв в "Бригаді" і "Грозових воротах".

Нагадаємо, що у Донецькій області на зауваження пенсіонерки чоловік відповів побоями. Побиття літньої місцевої жительки відбулося на тлі конфлікту, який виник після того, як старенька зробила зауваження п'яному чоловікові в одному з дворів міста.

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