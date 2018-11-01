В Москве избили звезду сериала "Бедная Настя"

Фото: Коллаж РБК-Украина

Актера ударили в голову из-за того, что он сделал замечание курильщикам

Знаменитого российского актера Даниила Страхова избили в Москве. На звезду из "Бедной Насти" напали после того, как он сделал замечание курящим под его окнами молодым людям. Об этом информирует телеграм-канал "Мутко против",

Сообщается, что дым от сигарет поднялся в его квартиру. 42-летний Страхов не выдержал и спустился сделать замечание молодым людям. Между ними начался конфликт, во время которого актёра несколько раз ударили в голову.

В сообщении указано: "Несколько уважаемых людей долго курили под окнами Страхова, задымили всю квартиру, чем вывели его из себя. Страхов спустился вниз, чтобы лично сделать замечание парням, но все пошло не по нужному ему сценарию".

"Борьба за ЗОЖ быстро перешла в партер, и все закончилось несколькими ударами в голову. Напинав Страхову, курильщики, тяжело дыша, сбежали. А здоровый Страхов, оклемавшись, пошел в полицию и больничку", - написано в посте.

Напомним, что Даниил Страхов стал широко известен благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также он сыграл в "Бригаде" и "Грозовых воротах".

Напомним, что в Донецкой области на замечание пенсионерки мужчина ответил побоями. Избиение пожилой местной жительницы произошло на фоне конфликта, который возник после того, как старушка сделала замечание пьяному мужчине в одном из дворов города.

Мы писали, что в России избили легендарного рэпера. Гуфа (Алексей Долматов) избили в одном из московских ночных клубов.

А также о том, что в августе этого года в Лондоне зарезали популярного рэпера. По данным издания, на исполнителя и двух его приятелей на Уорхам-стрит (на юго-востоке города) напали злоумышленники с ножами.

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