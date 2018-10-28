"Уже написал заявление": в России избили легендарного рэпера (фото)

Фото: Гуф (facebook.com/centrgroup.ru)

Исполнитель уже обратился к правоохранителям

Легендарного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) избили в одном из московских ночных клубов. Об этом сообщают российские "Вести".

"В ночь на 28 октября в полицию обратился с заявлением мужчина 1979 года рождения о том, что ему были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Более того, утверждают полицейские, инцидент произошел в баре на 5-м Котельническом переулке, неподалеку от метро "Таганская". При этом подчеркивается, что по данному факту было начало служебную проверку.

Уточним, что на данный момент о состоянии пострадавшего Долматова практически ничего неизвестно.

Напомним, в августе этого года в Лондоне зарезали популярного рэпера.

Также тело другого пропавшего британского рэпера обнаружили в Бразилии. Парню было 22 года. Он исчез 13 апреля.

Ранее мы писали, что в США задержан еще один подозреваемый в убийстве популярного 20-летнего рэпера XXXTentacion, который умер от огнестрельного ранения 18 июня.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)