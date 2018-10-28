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"Вже написав заяву": у Росії побили легендарного репера (фото)

STYLERПерсона    28.10.2018 - 12:40
Фото: Гуф (facebook.com/centrgroup.ru)
Фото: Гуф (facebook.com/centrgroup.ru)

Виконавець вже звернувся до правоохоронців

Легендарного репера Гуфа (Олексій Долматов) побили в одному з московських нічних клубів. Про це повідомляють російські "Вести".

"В ніч на 28 жовтня в поліцію звернувся із заявою чоловік 1979 року народження про те, що йому були заподіяні тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні ГУ МВС по Москві.

Більше того, стверджують поліцейські, інцидент стався в барі на 5-му Котельницькому провулку, неподалік від метро "Таганська". При цьому підкреслюється, що за даним фактом було початок службову перевірку.

Уточнимо, що на даний момент про стан постраждалого Долматова практично нічого невідомо.

Нагадаємо, у серпні цього року в Лондоні зарізали популярного репера.

Також тіло іншого зниклого британського репера виявили в Бразилії. Хлопцеві було 22 роки. Він зник 13 квітня.

Раніше ми писали, що у США затриманий ще один підозрюваний у вбивстві популярного 20-річного репера XXXTentacion, який помер від вогнепального поранення 18 червня.

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