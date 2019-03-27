Можеш не повертатися: MARUV рознесли за концерти в Росії

MARUV, яка веде активну діяльність в Росії, розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Фото з концертів в Росії співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Анна Корсун побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. А чергова поїздка співачки в Москву шокувала і розлютила українців.

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Українські підписники такий вчинок MARUV розцінили як зраду. Деякі фанати в знак протесту навіть заявили, що відмовляються після цього слухати її музику:

"Де платять, туди й летить", - написав один користувач.

"Хай сидить у брудній Росії", - підхопив другий.

"Безпринципна людина", - зазначив третій.

"Мабуть, більше бабок запропонували", - підхопив четвертий.

"В Україну можеш не повертатися", - висловив обурення п'ятий.

Нагадаємо, що MARUV у пікантній позі знялася для російського глянцю. Після зйомок для глянцю виконавиця відвідала радіостанцію "Москва FM", де була гостею програми "Вулиця правди".

Нещодавно співачка розповіла історію, коли їй розбили ніс у нічному клубі. Вона також розповіла про те, що в минулому у неї були проблеми з законом.

Раніше MARUV прокоментувала чутки про свою орієнтацію і зізналася, що цілувалася з дівчатами, для того щоб навчитися цілуватися.

Ми також писали про те, що співачка розповіла про те, як вона ставиться до того, що її постійно цитують. MARUV також відверто розповіла за кого вона буде вболівати на Євробаченні.