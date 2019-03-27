Можешь не возвращаться: MARUV разнесли за концерты в России

MARUV разгневала фанатов своей продажностью
MARUV, которая ведет активную деятельность в России, разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Фото с концертов в России исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.
Анна Корсун побывала на радиостанции NRJ, где сделала несколько фотографий с российскими поклонниками. А очередная поездка певицы в Москву шокировала и разозлила украинцев.
Фото: (instagram.com/maruvofficial)
Украинские подписчики такой поступок MARUV расценили как предательство. Некоторые фанаты в знак протеста даже заявили, что отказываются после этого слушать ее музыку:
"Где платят, туда и летит", - написал один пользователь.
"Пусть сидит в грязной России", - подхватил второй.
"Беспринципный человек", - отметил третий.
"Видимо, больше бабок предложили", - подхватил четвертый.
"В Украину можешь не возвращаться", - высказал негодование пятый.
Напомним, что MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца. После съемок для глянца исполнительница посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".
Недавно певица рассказала историю, когда ей разбили нос в ночном клубе. Она также рассказала о том, что в прошлом у нее были проблемы с законом.
Ранее MARUV прокомментировала слухи о своей ориентации и призналась, что целовалась с девушками, для того чтобы научиться хорошо целоваться.
Мы также писали о том, что певица рассказала о том, как она относится к тому, что ее постоянно цитируют. MARUV также откровенно рассказала за кого она будет болеть на Евровидении.