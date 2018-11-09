Чоловіка актриси не пустили в розважальний центр через інвалідний візок

Колаж РБК-Україна

Співробітники центру повідомили, що це заборонено правилами

Чоловіка зірки серіалу "Слуга народу" Ольги Жуковцевої-Кияшко відмовилися пускати в один з розважальних центрів в Києві через те, що він був в інвалідному візку. Про це актриса розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ольга Жуковцева-Кияшко повідомила, що вирішила відсвяткувати день народження свого сина в розважальному центрі. Коли вони з усією родиною та гостями туди приїхали, з'ясувалося, що чоловік артистки не зможе заїхати на територію центру, так як це заборонено правилами.

В якості аргументів працівниця центру навела приклад з паралімпійської чемпіонкою, яка привозить дітей і їде по своїх справах. Після перепалок співробітники повідомили, що готові пустити Дмитра Жуковцева, але за умови, що він одягне на колеса інвалідного візка спеціальні чохли. У продажі, звичайно ж, таких чохлів не знайшлося.

Врятував ситуацію якийсь чоловік, який оцінив чистоту коліс інвалідного крісла і дозволив заїхати на територію.

"Добре, що мій чоловік не з хворобливим сприйняттям, погано, що я з болючим, адже це я організувала вечірку в цьому місці. Я вперше зіткнулася з такою фігньою. Виходить, перед бронью якогось місця, я повинна питати: "А до вас можна на інвалідному візку?" ... несподівано прийшов якийсь дядько, сказав, що він бачить, що у Діми чисті колеса, і нехай нас впустять. Нас сховали в найближчу кімнату від входу, і попросили Діму вийти за 10 хвилин до закриття центру. Потім адміністратор – с*ка дала якусь їхню карту. Думаєте совість замучила? Ні!" - написала актриса і додала, що працівники центру погодилися їх пропустити, бо побачили в їх компанії медійне обличчя.

Скріншоти (facebook.com/olgakesha)

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Відео: РБК-Україна