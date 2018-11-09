ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Чоловіка актриси не пустили в розважальний центр через інвалідний візок

STYLERПерсона    09.11.2018 - 19:04
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Співробітники центру повідомили, що це заборонено правилами

Чоловіка зірки серіалу "Слуга народу" Ольги Жуковцевої-Кияшко відмовилися пускати в один з розважальних центрів в Києві через те, що він був в інвалідному візку. Про це актриса розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ольга Жуковцева-Кияшко повідомила, що вирішила відсвяткувати день народження свого сина в розважальному центрі. Коли вони з усією родиною та гостями туди приїхали, з'ясувалося, що чоловік артистки не зможе заїхати на територію центру, так як це заборонено правилами.

В якості аргументів працівниця центру навела приклад з паралімпійської чемпіонкою, яка привозить дітей і їде по своїх справах. Після перепалок співробітники повідомили, що готові пустити Дмитра Жуковцева, але за умови, що він одягне на колеса інвалідного візка спеціальні чохли. У продажі, звичайно ж, таких чохлів не знайшлося.

Врятував ситуацію якийсь чоловік, який оцінив чистоту коліс інвалідного крісла і дозволив заїхати на територію.

"Добре, що мій чоловік не з хворобливим сприйняттям, погано, що я з болючим, адже це я організувала вечірку в цьому місці. Я вперше зіткнулася з такою фігньою. Виходить, перед бронью якогось місця, я повинна питати: "А до вас можна на інвалідному візку?" ... несподівано прийшов якийсь дядько, сказав, що він бачить, що у Діми чисті колеса, і нехай нас впустять. Нас сховали в найближчу кімнату від входу, і попросили Діму вийти за 10 хвилин до закриття центру. Потім адміністратор – с*ка дала якусь їхню карту. Думаєте совість замучила? Ні!" - написала актриса і додала, що працівники центру погодилися їх пропустити, бо побачили в їх компанії медійне обличчя.

 

Скріншоти (facebook.com/olgakesha)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників.

А також ми розповідали про те, що в Мелітополі лікар відмовилася оглянути дитину і нахамила матері.

Відео: РБК-Україна

Новини України инвалидыскандалСлуга народа
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся