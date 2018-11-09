"Будем вас радовать дальше": актер "Дизель Шоу" обратился к поклонникам

Фото: коллаж РБК-Украина

Шоумен высказал поклонникам слова благодарности за поддержку

Актер студии "Дизель шоу" Евгений Сморигин, который попал вместе с другими участниками команды в жуткое ДТП, в результате которого погибла Марина Поплавская, впервые после аварии обратился к поклонникам. Видеообращение он опубликовал в своем Instagram.

Шоумен высказал фанам слова благодарности за поддержку и отметил, что она очень важна для них сейчас.

Также Евгений надеется, что в скором будущем "Дизель шоу" возобновят выступления.

"Я очень надеюсь, что в скором будущем мы найдем в себе силы, и будем вас радовать дальше. Я верю в это", - сказал он.

Видео: instagram.com/smorigin_evgeni

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил, и надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить, о чем то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально", - написал Сморигин в соцсети.

Скрин: instagram.com/smorigin_evgeni

В комментариях к сообщению поклонники и подписчики актера желают учасникам "Дизель шоу" скорейшего выздоровления и отмечают, что погибшая в аварии Марина Поплавская "будет радоваться вашим успехам":

"Евгений, выздоравливайте поскорей... ждем Вас на сцене. Вы лучшие. Жаль, что такое случилось с Мариной Францевной. Но по-моему "ДизельШоу" должен выходить снова и снова во имя памяти Марины. Ждем Вас и любим";

"Любим вас. Время лечит. Держитесь и будьте здоровы";

"Дай Бог Вам скорейшего выздоровления! Пусть Вы и вся команда "Дизель шоу" побыстрее встанут на ноги, это самое главное, а зритель подождет!..."

Скрин: instagram.com/smorigin_evgeni

"Выздоравливайте! Вы лучшие в Украине! Пусть у Вас все будет хорошо! Вы для нас праздник! Мариночка будет радоваться вашим успехам";

"Душевные раны - они быстро не заростают, к сожалению. Очень вам желаю оправится и физически и морально, чтобы из ваших глаз исчезла эта боль и растерянность, но не ради нас, ради вас самих, выздоравливайте, вы лучшие, и мы сами даже не подозревали как вы все нам дороги. Держитесь";

"Мы все за вас очень переживаем. Скорейшего выздоровления";

"Любим Вас, держитесь, ждем Вас!"...

Скрин: instagram.com/smorigin_evgeni

Напомним, что Евгению Сморигину прописан постельный режим до конца года.

Ранее сообщалось, что актеры "Дизель студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации.

Мы писали также, что шоумен, актер студии "Дизель шоу" Олег Иваница заявил о решении покинуть проект.

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Видео: РБК-Украина