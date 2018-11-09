"Радуватимемо вас далі": актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників

Фото: колаж РБК-Україна

Шоумен висловив шанувальникам слова подяки за підтримку

Актор студії "Дизель шоу" Євген Сморигін, який потрапив разом з іншими учасниками команди у жахливу ДТП, в результаті якого загинула Марина Поплавська, вперше після аварії звернувся до шанувальників. Відеозвернення він опублікував у своєму Instagram.

Шоумен висловив фанам слова подяки за підтримку та зазначив, що вона дуже важлива для них.

Також Євген сподівається, що в недалекому майбутньому "Дизель шоу" відновлять виступи.

"Я дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми знайдемо в собі сили, і радуватимемо вас далі. Я вірю в це", - сказав він.

Відео: instagram.com/smorigin_evgeni

"Спасибі вам всім за слова підтримки в нашу адресу! Ваша віра, ваша любов окрилює, додає сил, і сподіваюся, надихне на майбутні концерти! Поки рано говорити про щось конкретне, всім потрібно відійти фізично й тим більше морально", - написав Сморигін в соцмережі.

Скрін: instagram.com/smorigin_evgeni

У коментарях до повідомлення шанувальники і підписники актора бажають учасникам "Дизель шоу" якнайшвидшого одужання та зазначають, що Марина Поплавська, яка загинула в аварії, "радітиме вашим успіхам":

"Євген,одужуйие скоріше... чекаємо Вас на сцені. Ви найкращі. Шкода, що таке сталося з Мариною Францевной. Але по-моєму "ДизельШоу" повинен виходити знову і знову в ім'я пам'яті Марини. Чекаємо Вас і любимо";

"вас Любимо. Час лікує. Тримайтеся і будьте здорові";

"Дай Бог Вам швидкого одужання! Нехай Ви і вся команда "Дизель шоу" швидше стануть на ноги, це найголовніше, а глядач зачекає!..."

Скрін: instagram.com/smorigin_evgeni

"Одужуйте! Ви найкращі в Україні! Нехай у Вас все буде добре! Ви для нас свято! Мариночка радітими вашим успіхам";

"Душевні рани - вони швидко не заростають, на жаль. Дуже вам бажаю оговтається і фізично і морально, щоб з ваших очей зникла ця біль і розгубленість, але не заради нас, заради вас самих, выздоравливайте, ви найкращі, і ми самі навіть не підозрювали як ви всі нам дорогі. Тримайтеся";

"Ми всі за вас дуже переживаємо. Якнайшвидшого одужання";

"Любимо Вас, тримайтеся, чекаємо Вас!"...

Скрін: instagram.com/smorigin_evgeni

Нагадаємо, що Євгену Сморигину прописаний постільний режим до кінця року.

Раніше повідомлялося, що актори "Дизель студіо", які постраждали у страшній аварії на трасі Львів-Київ 20 жовтня 2018 року, протягом найближчих кількох місяців будуть знаходиться на реабілітації.

Ми писали також, що шоумен, актор студії "Дизель шоу" Олег Іваниця заявив про рішення покинути проект.

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Відео: РБК-Україна