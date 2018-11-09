Мужа актрисы не пустили в развлекательный центр из-за инвалидной коляски

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники центра сообщили, что это запрещено правилами

Мужа звезды сериала "Слуга народа" Ольги Жуковцевой-Кияшко отказались пускать в один из развлекательных центров в Киеве из-за того, что он был в инвалидной коляске. Об этом актриса рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ольга Жуковцева-Кияшко сообщила, что решила отпраздновать день рождения своего сына в развлекательном центре. Когда они со всей семьей и гостями туда приехали, выяснилось, что муж артистки не сможет заехать на территорию центра, так как это запрещено правилами.

В качестве аргументов работница центра привела пример с параолимпийской чемпионкой, которая привозит детей и уезжает по своим делам. После перепалок сотрудники сообщили, что готовы пустить Дмитрия Жуковцева, но при условии, что он наденет на колеса инвалидной коляски специальные чехлы. В продаже, конечно же, таких чехлов не нашлось.

Спас ситуацию какой-то мужчина, который оценил чистоту колес инвалидного кресла и разрешил заехать на территорию.

"Хорошо, что мой муж не с болезненным восприятием, плохо, что я с болезненным, ведь это я организовала вечеринку в этом месте. Я впервые столкнулась с такой фигней. Получается, перед бронью какого- то места, я должна спрашивать: "А к вам можно на инвалидной коляске?" ... неожиданно пришел какой-то дядя, сказал, что он видит, что у Димы чистые колеса, и пусть нас впустят. Нас спрятали в ближайшую комнату от входа, и попросили Диму выйти за 10 минут до закрытия центра. Потом администратор – с*ка дала какую- то их карту. Думаете совесть замучила? Нет!" - написала актриса и добавила, что работники центра согласились их пропустить, потому что увидели в их компании медийное лицо.

Скриншоты (facebook.com/olgakesha)

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Видео: РБК-Украина