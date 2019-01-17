Настю Рибку та її інтим-тренера затримали в РФ: вже закидають статтю

Фото: колаж РБК-Україна

Затримані нещодавно залишили Таїланд після вироку суду

Блогерша Анастасія Вашукевич (Настя Рибка) та її "секс-тренер" Олександр Кирилов (Алекс Леслі), яких раніше в Таїланді суд засудив до умовних термінів ув'язнення, були затримані в Російській Федерації в аеропорту Шереметьєво. Про це у четвер, 17 січня, повідомляє Mash на своєму Telegram-каналі.

Скандальній парі закидають статтю 240 Кримінального кодексу РФ - втягнення у заняття проституцією.

В даний час їх тримають в окремій кімнаті в Шереметьєво.

Як пише Life Shot, Вашукевич в РФ не планують затримувати її збиралися відправити до Білорусі.

Також зазначається, що затримали в аеропорту і відвели в окрему кімнату Шереметьєво одразу чотирьох з десяти людей.

Фото: Настя Рибка (instagram.com/nastya_rybka.ru)

Зазначимо, що нещодавно Вашукевич завила про свої президентські амбіції - у 2020 року вона має намір брати участь у виборах у Білорусі. Дівчина планувала зайнятися виборчою компанією одразу по поверненні на батьківщину. Політичну стратегію буде розробляти її партнер Кирилов.

Вашукевич (Рибка) відома з розслідування російського опозиційного політика Олексія Навального. Тоді з допомогою публікацій у соцмережі Рибки команда Навального підготувала розслідування, в якому розповідалося, як заступник прем'єр-міністра РФ Сергій Приходько і російський олігарх Олег Дерипаска відпочивають разом на яхті в компанії дівчат із ескорт-послуг.

Раніше повідомлялося, що Дерипаска відсудив у Вашукевич і Кирилов по 500 тисяч рублів в якості компенсації за нанесення моральної шкоди. Суд також зобов'язав її видалити відео і спільні фото з Дерипаскою інтимного характеру, та іншу інформацію про нього, яку Рибка оприлюднила в соцмережі.

Рибка вважає, що в такий спосіб російські спецслужби намагаються повернути її в РФ, і попросила політичного притулку в США.