Настя Рыбка после тюрьмы собралась в президенты

Коллаж РБК-Украина

Скандалистка уже начала писать избирательную программу и набирать штаб

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, завила о своих президентских амбициях после того, как ее освободили из тюрьмы в Таиланде. Об этом сообщили в Telegram-канале "Бойлерная".

В планах у Насти Рыбки – стать следующим президентом Белоруссии. Свою кандидатуру она будет выставлять в 2020 году. А по возвращении на родину она собирается заняться избирательной компанией.

Политическую стратегию будет разрабатывать ее партнер Алекс Лесли. Одним из самых важных пунктов программы у Рыбки – это раскрепощение жителей Белоруссии в сексуальном плане. Она собирается ввести уроки сексуального воспитания в школах, а также проводить секс-тренинги для взрослых. Также она будет добиваться легализации проституции.

"Белорусы — страшно зажатая нация, закомплексованная и несвободная. Это все из-за Лукашенко, за 25 лет он запугал свой народ и всем надоел. Ему пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не батька", - цитирует Telegram-канал Рыбку.

Находясь в тюрьме, она задумалась о том, в каких условиях содержатся заключенные и поэтому еще один пунктом в ее программе станет борьба за права политзаключенных.

Первым шагом по возвращении на родину, Рыбка планирует провести в Минске митинг с требованием освободить всех заключенных, которые оказались в белорусских тюрьмах по политическим мотивам.

То, что по законам Беларуси Настя Рыбка не очень подходить на роль кандидата в президенты, ее не сильно смущает. Согласно законодательству, кандидаты должны быть не старше 35 лет и постоянно проживать на территории республики не менее 10 лет до выборов.

"Если мне не дадут баллотироваться в президенты, мы устроим в Беларуси переворот. Встряска пойдет ей на пользу", - заявила Рыбка и сообщила, что открывает вакансию начальника избирательного штаба.

Скриншот поста (tlgrm.ru/boilerroomchannel)

Напомним, ранее мы писали о том, что Настя Рыбка провела 11 месяцев в тюрьме Таиланда за организацию секс-тренингов для туристов.

А также мы рассказывали о том, что скандальную Настю Рыбку и ее тренера по интимным делам обязали выплатить олигарху компенсацию.