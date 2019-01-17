Настя Рибка після в'язниці зібралася в президенти

Колаж РБК-Україна

Скандалістка вже почала писати виборчу програму і набирати штаб

Анастасія Вашукевич, більш відома як Настя Рибка, завила про свої президентські амбіції після того, як її звільнили з в'язниці в Таїланді. Про це повідомили в Telegram-каналі "Бойлерна".

В планах у Насті Рибки – стати наступним президентом Білорусії. Свою кандидатуру вона буде виставляти у 2020 році. А після повернення на батьківщину вона збирається зайнятися виборчою компанією.

Політичну стратегію буде розробляти її партнер Алекс Леслі. Одним з найважливіших пунктів програми у Рибки – це розкріпачення жителів Білорусії в сексуальному плані. Вона збирається ввести уроки сексуального виховання в школах, а також проводити секс-тренінги для дорослих. Також вона буде домагатися легалізації проституції.

"Білоруси — страшно затиснута нація, закомплексована і невільна. Це все через Лукашенка, за 25 років він залякав свій народ і всім набрид. Йому пора на пенсію, а на зміну йому має прийти молода вільна жінка без комплексів. За такою білоруси точно підуть. Цій країні потрібна коханка, а не батька", - цитує Telegram-канал Рибку.

Перебуваючи у в'язниці, вона задумалася про те, в яких умовах утримуються ув'язнені і тому ще один пунктом в її програмі стане боротьба за права політв'язнів.

Першим кроком після повернення на батьківщину, Рибка планує провести в Мінську мітинг з вимогою звільнити всіх ув'язнених, які опинилися в білоруських в'язницях за політичними мотивами.

Те, що за законами Білорусі Настя Рибка не дуже підходить на роль кандидата в президенти, її не сильно бентежить. Згідно із законодавством, кандидати повинні бути не старше 35 років і постійно проживати на території республіки не менше 10 років до виборів.

"Якщо мені не дадуть балотуватися в президенти, ми влаштуємо в Білорусі переворот. Струс піде їй на користь", - заявила Рибка і повідомила, що відкриває вакансію начальника виборчого штабу.

Скріншот поста (tlgrm.ru/boilerroomchannel)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Рибка провела 11 місяців у в'язниці Таїланду за організацію секс-тренінгів для туристів.

А також ми розповідали про те, що скандальну Настю Рибку і її тренера з інтимних справ зобов'язали виплатити олігарху компенсацію.