Настю Рыбку и ее интим-тренера задержали в РФ: уже вменяют статью

Фото: коллаж РБК-Украина

Задержанные недавно покинули Таиланд после приговора суда

Блогерша Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее "секс-тренер" Александр Кириллов (Алекс Лесли), которых ранее в Таиланде суд приговорил к условным срокам заключения, были задержаны в Российской Федерации в аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 17 января, сообщает Mash на своем Telegram-канале.

Скандальной паре вменяют статью 240 Уголовного кодекса РФ - вовлечение в занятие проституцией.

В настоящее время их держат в отдельной комнате в Шереметьево.

Как пишет Life Shot, Вашукевич в РФ не планируют задерживать - ее собирались отправить в Беларусь.

Также отмечается, что задержали в аэропорту и отвели в отдельную комнату Шереметьево сразу четырех из десяти человек.

Фото: Настя Рыбка (instagram.com/nastya_rybka.ru)

Отметим, что недавно Вашукевич завила о своих президентских амбициях - в 2020 году она намерена участвовать в выборах в Беларуси. Девушка планировала заняться избирательной кампанией сразу по возвращении на родину. Политическую стратегию будет разрабатывать ее партнер Кириллов.

Вашукевич (Рыбка) известна по расследованию оппозиционного российского политика Алексея Навального. Тогда с помощью публикаций в соцсети Рыбки команда Навального подготовила расследование, в котором рассказывалось, как заместитель премьер-министра РФ Сергей Приходько и российский олигарх Олег Дерипаска отдыхают вместе на яхте в компании девушек из эскорт-услуг.

Ранее сообщалось, что Дерипаска отсудил у Вашукевич и Кириллова по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесение морального ущерба. Суд также обязал ее удалить видео и совместные фото с Дерипаской интимного характера, и другую информацию о нем, которую Рыбка обнародовала в соцсети.

Рыбка считает, что в такой способ российские спецслужбы пытаются вернуть ее в РФ, и попросила политического убежища в США.