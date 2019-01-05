Названа несподівана причина смерті геніального актора Івана Бортніка

Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що можливих причин смерті дві

Видатний російський актор, зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна", Іван Бортник, помер на 80-му році життя. Про цю втрату розповіла його дружина, передає telegram-канал Mash

Життя відомого радянського актора Івана Бортніка обірвалося в ніч з 4 на 5 січня. Причиною смерті лікарі назвали відірив тромбу, про що дружина артиста Тетяна Хортів розповіла пресі.

"Івану Сергійовичу стало погано, різко піднялася температура. Він сказав про це дружині і не перестаючи розмовляв з нею — поки раптово не замовк. Помер. Йому було 79 років. Лікарі кажуть, що це був тромб, або серцевий напад", — йдеться у повідомленні каналу.

Слід зазначити, що у Бортника і раніше були проблеми зі здоров'ям, в серпні 2018 року він був госпіталізований. Влітку артиста привезли в клініку з підозрою на інфаркт. Проте пізніше медики московській лікарні обстежили артиста і не підтвердили поставлений діагноз. Прогнози не були втішними вже тоді, актора чекала тривала реабілітація, він пройшов курс лікування. Ходили також чутки про перелом шийки стегна народного артиста, проблеми зі шлунком і навіть можливі кровотечі.

Іван Бортник і Володимир Висоцький (фото: facebook.com/Иван Бортник)

У мережі сумують про смерть великого артиста. Багато пишуть про те, що великий актор і музикант, кращі друзі Іван Бортник і Володимир Висоцький возз'єдналися.

"Сидять зараз, напевно, з Семеничем, від души киряють. Він розповідав, що хотів Шарапова грати, а у Промокашки, взагалі, слів не було за сценарієм. Всі експромт. Він ще Жиглову на виході з підвалу в обличчя смачно плюнув. Так розчулився. А Висоцький пріфігел від такого експромту. Але цей епізод вирізали", — пише користувач Sharip Alniyazov Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/sharipalniyazov

"Царства Небесного рабу Божому Іванові. Іван Бортник. Надзвичайно талановитий, добрий... Люблю", – пише Альона у Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Chuh5

"Всі друзі Володимира Висоцького вже поруч з ним - на 80-му році життя помер актор Іван Бортник. :(", — сумує в мережі Twitter Янек Чухрай

Скріншот поста облікового запису twitter.com/yanek_22a

Іван Бортник народився в Москві в 1939 році, де пізніше навчався в ГІТІСі і Щукінському Театральному училищі. Він працював в Театрі імені Гоголя, але основну частину життя віддав Театру на Таганці, де і подружився з Володимиром Висоцьким, який присвятив йому одну зі своїх пісень. В улюбленому ним театрі Іван Бортник був задіяний у таких виставах, як "Гамлет", "Володимир Висоцький", "Пугачов", "Полеглі і живі", "Три сестри". Всіх ролей талановитого актора не перелічити.

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