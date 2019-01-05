Названа неожиданная причина смерти гениального актера Ивана Бортника

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что возможных причин смерти две

Величайший российский актер, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", Иван Бортник, умер на 80-м году жизни. Об этой утрате рассказала его супруга, передает telegram-канал Mash

Жизнь известного советского актера Ивана Бортника оборвалась в ночь с 4 на 5 января. Причиной смерти врачи предположительно назвали оторвавшийся тромб, о чем жена артиста Татьяна Борзых рассказала прессе.

"Ивану Сергеевичу стало плохо, резко поднялась температура. Он сказал об этом супруге и не переставая разговаривал с ней — пока внезапно не замолчал. Умер. Ему было 79 лет. Врачи говорят, что либо это был тромб, либо приступ", — говорится в сообщении канала.

Следует отметить, что у Бортника и ранее были проблемы со здоровьем, в августе 2018 года он был госпитализирован. Тем летом артиста привезли в клинику с подозрением на инфаркт. Однако позже медики московской больницы обследовали артиста и не подтвердили поставленный диагноз. Прогнозы не были утешительными уже тогда, актеру предстояла длительная реабилитация, он прошел курс лечения. Ходили слухи также о переломе шейки бедра народного артиста, проблемах с желудком и даже возможных кровотечениях.

Иван Бортник и Владимир Высоцкий (фото: facebook.com/Иван Бортник)

В сети скорбят о смерти великого артиста. Многие пишут о том, что великий актер и музыкант, лучшие друзья Иван Бортник и Владимир Высоцкий воссоединились.

"Сидят сейчас, наверное, с Семенычем, от души киряют. Он рассказывал, что хотел Шарапова играть, а у Промокашки, вообще, слов не было по сценарию. Все экспромт. Он еще Жиглову на выходе из подвала в лицо смачно плюнул. Так расчувствовался. А Высоцкий прифигел от такого экспромта. Но этот эпизод вырезали", — пишет пользователь Sharip Alniyazov в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/sharipalniyazov

"Царствия Небесного рабу Божьему Иоанну. Иван Бортник. Необычайно талантливый, добрый... Люблю", – пишет Алена в Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Chuh5

"Все друзья Владимира Высоцкого уже рядом с ним -- на 80-м году жизни умер актер Иван Бортник. :(", — скорбит в сети Twitter Янек Чухрай

Скриншот поста аккаунта twitter.com/yanek_22a

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, где позднее учился в ГИТИСе и Щукинском Театральном училище. Он работал в Театре имени Гоголя, но основную часть жизни отдал Театру на Таганке, где и подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему одну из своих песен. В любимом им театре Иван Бортник был задействован в таких спектаклях, как "Гамлет", "Владимир Высоцкий", "Пугачев", "Павшие и живые", "Три сестры". Всех ролей талантливого актера не перечесть.

Ранее сообщалось, что известный украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию.

Также мы писали, что дочь известного советского режиссера и сценариста Валерия Рубинчика, российская актриса Марианна Рубинчик была госпитализирована в больницу с тяжелыми ожогами.

Styler сообщал, что умер популярный американский актер, звезда сериала "Стартрек". Актеру на момент смерти было 86 лет.