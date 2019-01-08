"Не для слабкодухих": екс-"ВІА Гра" показала опіки від бенгальських вогнів

Колаж РБК-Україна

Тетяна Котова радить обирати якісну піротехніку

Співачка і колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Тетяна Котова поділилася у соціальній мережі Instagram знімками, на яких видно жахливі наслідки від бенгальських вогнів.

Дівчина розповіла, що сильно обпеклася бенгальськими вогнями і застерегла інших від покупок неякісної піротехніки. "Цей пост не самий красивий і приємний і вже точно не для слабкодухих. Багато хто бачив у #stories, як мені було боляче 1 січня і причиною тому неякісна піротехніка", - написала Тетяна Котова.

Також дівчина нагадала про запобіжні заходи, порекомендувавши запалювати бенгальські вогні виключно в рукавичках і по одній штуці. Також співачка нагадала, що тримати піротехніку необхідно біля основи.

"Ще виявилося, що важливо помічати знаки і прислухатися до себе: я поклала в чемодан бенгальські вогні, а мені на огляді при вильоті сказали їх прибрати навіть з багажу, не можна провозити - це був перший дзвіночок, але моя інтуїція проспала. У батьків виявилися інші небезпечні вогні, які нам зіпсували все свято, незважаючи на доступність та хороший термін придатності", - зазначила Тетяна Котова.

Користувачі висловили слова співчуття співачці і побажали якнайшвидшого одужання:

"Будь ласка, надалі будь обережніша!";

"Співчуваю";

"Ой, який жах";

Скріншот коментарів: (instagram.com/kottova)

Нагадаємо, що у Запоріжжі любителі петард обстріляли активіста. Місцевий активіст Владислав Погорєлов розповів, як у нього виник конфлікт з вандалами, які підпалювали петарди біля припаркованих автомобілів. Він хотів захистити своє майно від хуліганів і зробив зауваження, за що поплатився.

Ми писали, що у Харкові через феєрверки чоловікові відірвало кисть. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Відзначається, що піротехніку він купив на ринку.

Як повідомлялося раніше, волонтери закликали українців відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч.