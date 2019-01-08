"Не для слабкодухих": екс-"ВІА Гра" показала опіки від бенгальських вогнів

Тетяна Котова радить обирати якісну піротехніку
Співачка і колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Тетяна Котова поділилася у соціальній мережі Instagram знімками, на яких видно жахливі наслідки від бенгальських вогнів.
Дівчина розповіла, що сильно обпеклася бенгальськими вогнями і застерегла інших від покупок неякісної піротехніки. "Цей пост не самий красивий і приємний і вже точно не для слабкодухих. Багато хто бачив у #stories, як мені було боляче 1 січня і причиною тому неякісна піротехніка", - написала Тетяна Котова.
Також дівчина нагадала про запобіжні заходи, порекомендувавши запалювати бенгальські вогні виключно в рукавичках і по одній штуці. Також співачка нагадала, що тримати піротехніку необхідно біля основи.
"Ще виявилося, що важливо помічати знаки і прислухатися до себе: я поклала в чемодан бенгальські вогні, а мені на огляді при вильоті сказали їх прибрати навіть з багажу, не можна провозити - це був перший дзвіночок, але моя інтуїція проспала. У батьків виявилися інші небезпечні вогні, які нам зіпсували все свято, незважаючи на доступність та хороший термін придатності", - зазначила Тетяна Котова.
Користувачі висловили слова співчуття співачці і побажали якнайшвидшого одужання:
"Будь ласка, надалі будь обережніша!";
"Співчуваю";
"Ой, який жах";
Скріншот коментарів: (instagram.com/kottova)
Нагадаємо, що у Запоріжжі любителі петард обстріляли активіста. Місцевий активіст Владислав Погорєлов розповів, як у нього виник конфлікт з вандалами, які підпалювали петарди біля припаркованих автомобілів. Він хотів захистити своє майно від хуліганів і зробив зауваження, за що поплатився.
Ми писали, що у Харкові через феєрверки чоловікові відірвало кисть. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Відзначається, що піротехніку він купив на ринку.
Як повідомлялося раніше, волонтери закликали українців відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч.