"Не для слабонервных": экс-"ВИА Гра" показала ожоги от бенгальских огней

Коллаж РБК-Украина

Татьяна Котова советует выбирать качественную пиротехнику

Певица и бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Татьяна Котова поделилась в социальной сети Instagram снимками, на которых видны ужасающие последствия от бенгальских огней.

Девушка рассказала, что сильно обожглась бенгальскими огнями и предостерегла других от покупок некачественной пиротехники. "Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories, как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника", - написала Татьяна Котова.

Также девушка напомнила о мерах предосторожности, порекомендовав зажигать бенгальские огни исключительно в перчатках и по одной штуке. Также певица напомнила, что держать пиротехнику необходимо у основания.

"Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить - это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности", - указала Татьяна Котова.

Пользователи выразили слова сочувствия певице и пожелали скорейшего выздоровления:

"Пожалуйста, впредь будь более осторожна!";

"Сочувствую";

"Ой, какой ужас";

Скриншот комментариев: (instagram.com/kottova)

Напомним, что в Запорожье любители петард обстреляли активиста. Местный активист Владислав Погорелов рассказал, как у него возник конфликт с вандалами, которые поджигали петарды возле припаркованных автомобилей. Он хотел защитить свое имущество от хулиганов и сделал замечание, за что поплатился.

Мы писали, что в Харькове из-за фейерверка мужчине оторвало кисть. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что пиротехнику он купил на рынке.

Как сообщалось ранее, волонтеры призвали украинцев отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь.