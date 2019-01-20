"Ні мудрості, ні доброти": екс-суддя Х-фактора "наїхав" на Пугачову

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

У зірки немає "ні мудрості, ні доброти"

Музичний критик і колишній член журі пісенного ток-шоу Х-фактор Сергій Сосєдов виступив з різкою критикою на адресу Алли Пегачевой через її нову пісню. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає Starhit.

Так, Сосєдов впевнений, що Примадонну не можна називати співачкою, оскільки її останній повноцінний виступ відбулося кілька десятиліть тому.

"Квитки на Пугачову розійдуться по будь-якій ціні. Там будуть багаті люди: банкіри, еліта, театральна богема. Але її останній нормальний живий концерт був 20 років тому. У неї вже давно немає голосу, це не спів. Сьогодні так будь-який заспіває з вулиці. Я закликаю не ходити на її концерт. Мені соромно було б виходити з такими піснями типу "поживи в моїй шкурі", - сказав він.

Більш того, Сосєдов звернувся до Пугачової із зустрічною пропозицією.

"А мені хочеться сказати: "А ти поживи в нашій шкурі людей, які щодня йдуть на роботу до 8 ранку, їдуть в переповненому метро, по 9 годин орють за копійки. Ти, яка живе в розкоші і багатстві й забула, коли їздила в метро, була в магазині. У 70 років співачка не знайшла ні мудрості, ні доброти, нічого", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Алла Пугачова раніше привітала своїх шанувальників з Новим роком і попросила у Діда Мороза світу без воєн.

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