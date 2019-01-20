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"Ни мудрости, ни доброты": экс-судья Х-фактора "наехал" на Пугачеву

STYLERПерсона    20.01.2019 - 13:29
"Ни мудрости, ни доброты": экс-судья Х-фактора "наехал" на Пугачеву
Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

У звезды нет "ни мудрости, ни доброты"

Музыкальный критик и бывший член жюри песенного ток-шоу Х-фактор Сергей Соседов выступил с резкой критикой в адрес Аллы Пегачевой из-за ее новой песни. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает Starhit.

Так, Соседов уверен, что Примадонну нельзя называть певицей, поскольку ее последнее полноценное выступление состоялось несколько десятилетий назад.

"Билеты на Пугачеву разойдутся по любой цене. Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема. Но ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. Я призываю не ходить на ее концерт. Мне стыдно было бы выходить с такими песнями типа "поживи в моей шкуре", - сказал он.

Более того, Соседов обратился к Пугачевой с встречным предложением.

"А мне хочется сказать: "А ты поживи в нашей шкуре людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве и забыла, когда ездила в метро, была в магазине. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", - подчеркнул он.

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Новости Украины Алла ПугачеваСергей Соседовх-фактор
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