"Нічого не знаю": Панін прокоментував ДТП зі своєю участю

Колаж РБК-Україна

Актор розповів, де знаходиться в даний момент

Скандальний російський актор Олексій Панін, який нещодавно влаштував скандал на борту літака, відхрестився від аварії зі своєю участю. Про це пише російське видання "Комсомольська правда".

Олексій Панін заявив, що не потрапляв в аварію на вулиці Подвойського в Москві, Росія і ніякої травми голови у нього немає. А напередодні він провів вихідний день з дочкою і нікуди з дому не виходив.

"Я нікуди не потрапляв. Нехай вже пишуть, що хочуть, мені плювати. Набридло. Вчора теж все нормально було: весь день з донькою Нюсею відпочивали, спали вдома", - здивувався скандальний російський актор і додав, що почуває себе добре і перебуває в ресторані.

"Сиджу в ресторані з Ксюшею з "Блестящих", про аварію нічого не знаю", - зазначив Панін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що актор Олексій Панін потрапив в аварію.

На вулиці Подвойського в Москві зіткнулося два автомобілі таксі і третьою машиною став "Мерседес", за кермом якого сиділа дівчина Паніна Лія Скворцова, а він сам знаходився на пасажирському місці і отримав травму голови.

А також ми розповідали подробиці трагічної ДТП під Одесою, в якому загинув відомий український вчений-хімік Олександр Захарія.

Відео: РБК-Україна